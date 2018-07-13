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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:02

  ВАМ написав:Получил б5 с огромным лимитом аж в 1к грн. Посему, к уважаемому сообществу два вопроса:
1) есть ли шансы на увеличение КЛ и что для этого надо;
2) киньте ссыль, пжста, где почитать про порядок и способы погашения.



Для увеличения Кредитного лимита рекомендуем активно пользоваться картой. Банк самостоятельно поднимает Кредитный лимит лояльным Клиентам.
Погашать задолженность по карте Вы можете любым удобным для Вас способом (через кассу Банка, терминалы, сервисы Р2Р).
http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 070318.pdf
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:Нічим не допоможе.
Ще й як - мені за півроку з однієї шість тисяч зробили.
Новичек
 
Повідомлень: 12
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:39

  Новичек написав:
  klug написав:Нічим не допоможе.
Ще й як - мені за півроку з однієї шість тисяч зробили.

Очевидно, що Вам пощастило потрапити під планове підвищення разом з іншими. Можна хоч по 30 разів на місяць борг гасити, але поки не буде рішення партії підвищувати усім, нічого Вам не перепаде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:44

  Новичек написав:
  klug написав:Нічим не допоможе.
Ще й як - мені за півроку з однієї шість тисяч зробили.

мдась. два раза в месяц бегать задолженность гасить. таська явно издевается(
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:59

  mephala написав:
  Новичек написав:
  klug написав:Нічим не допоможе.
Ще й як - мені за півроку з однієї шість тисяч зробили.

мдась. два раза в месяц бегать задолженность гасить. таська явно издевается(

Алла даёт большой лимит, но урезает грей.
Тася даёт нормальный грейс, но урезает лимит.
В сумме получается то же, только в профиль :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:37

curiousobro
да не. гасить два раза в месяц и один раз в месяц это разные сроки.
mephala
 
Повідомлень: 3266
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 483 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:05

  mephala написав:curiousobro
да не. гасить два раза в месяц и один раз в месяц это разные сроки.

Алла вообщето два раза требует.
Перед РД и РД+24
Или вы решили стать спонсором Аллы? :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:08

6000 можно вообще раз в 2 месяца гасить. В последних числах месяца купить еды, заправить машину, через 57 дней погасить. Через пару дней повторить.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1635
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:12

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  safonovstanislav написав:6000 можно вообще раз в 2 месяца гасить. В последних числах месяца купить еды, заправить машину, через 57 дней погасить. Через пару дней повторить.

Речь шла не только о тратах больше 1к.
Ясно что если все траты улаживать в рассрочки то нужно только 1 раз платить.
curiousobro
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 21.07.17
Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А вообще, если маленький лимит, можно увеличить до необходимого количеством кредиток. Тем более, кешбек сейчас почти все банки дают. В разных банках по разному оценивают клиентов. Мне, например, идея и форвард раз в пару месяцев добавляет несколько тысяч к своим микролимитам. А другие банки сходу дали много. Можно просто день выделить, открыть кредитки сразу во всех основных банках
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1635
З нами з: 10.05.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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