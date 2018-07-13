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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1829183018311832>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:16

  curiousobro написав:
  mephala написав:curiousobro
да не. гасить два раза в месяц и один раз в месяц это разные сроки.

Алла вообщето два раза требует.
Перед РД и РД+24
Или вы решили стать спонсором Аллы? :)

Если нет рассрочек то платить у аллы нада раз в месяц. вот те копейки что после РКО вылазят то не в счет)
А если смузисты перенесут эти копейки на гашение до РКО то реально раз в месяц можно будет гасить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:19

  curiousobro написав:
  safonovstanislav написав:6000 можно вообще раз в 2 месяца гасить. В последних числах месяца купить еды, заправить машину, через 57 дней погасить. Через пару дней повторить.

Речь шла не только о тратах больше 1к.
Ясно что если все траты улаживать в рассрочки то нужно только 1 раз платить.

В алле, что удобно, можно льготный период сделать с нужных дат, например с 10 и 20 чисел каждого месяца. Сделал покупки по кредитке в первые 10 дней льготного периода, берешь следующую карту, на которой льготный период только начинается
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:21

  mephala написав:
  curiousobro написав:
  mephala написав:curiousobro
да не. гасить два раза в месяц и один раз в месяц это разные сроки.

Алла вообщето два раза требует.
Перед РД и РД+24
Или вы решили стать спонсором Аллы? :)

Если нет рассрочек то платить у аллы нада раз в месяц. вот те копейки что после РКО вылазят то не в счет)
А если смузисты перенесут эти копейки на гашение до РКО то реально раз в месяц можно будет гасить.

Можно конечно и гланды через анальное отверстие рвать.
Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка :D
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:24

  safonovstanislav написав:
  curiousobro написав:
  safonovstanislav написав:6000 можно вообще раз в 2 месяца гасить. В последних числах месяца купить еды, заправить машину, через 57 дней погасить. Через пару дней повторить.

Речь шла не только о тратах больше 1к.
Ясно что если все траты улаживать в рассрочки то нужно только 1 раз платить.

В алле, что удобно, можно льготный период сделать с нужных дат, например с 10 и 20 чисел каждого месяца. Сделал покупки по кредитке в первые 10 дней льготного периода, берешь следующую карту, на которой льготный период только начинается

Что не отменяет 2х платежей в месяц на одну карту, вместо тасиного одного при нормальном лимите.
Меня не парит, но тут же принцип
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  curiousobro написав:Можно конечно и гланды через анальное отверстие рвать.
Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка :D

Изюминка - это заказывать домой еду из ресторанов, и получать 4% кешбека чистыми от аллы
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:29

  curiousobro написав:Что не отменяет 2х платежей в месяц на одну карту, вместо тасиного одного при нормальном лимите.
Меня не парит, но тут же принцип

А зачем 2 платежа в месяц на одну карту? Какие-то изменения в тарифах? Плачу, как и везде, 1 раз в 2 месяца
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:30

  safonovstanislav написав:
  curiousobro написав:Можно конечно и гланды через анальное отверстие рвать.
Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка :D

Изюминка - это заказывать домой еду из ресторанов, и получать 4% кешбека чистыми от аллы

Красиво жить не запретишь :)
А я как то больше по домашнему борщу больше кайфую с греночками да с чесночком...
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:31

  safonovstanislav написав:
  curiousobro написав:Что не отменяет 2х платежей в месяц на одну карту, вместо тасиного одного при нормальном лимите.
Меня не парит, но тут же принцип

А зачем 2 платежа в месяц на одну карту? Какие-то изменения в тарифах? Плачу, как и везде, 1 раз в 2 месяца

Хм, спонсор детектед :)
60 грн абонплаты по максимке не жмет жабка?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:37

  curiousobro написав:Хм, спонсор детектед :)
60 грн абонплаты по максимке не жмет жабка?

Хм, я даже не знал, что можно их не платить. Думал, их в любом случае списывают.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:41

  curiousobro написав:А я как то больше по домашнему борщу больше кайфую с греночками да с чесночком...

Ситуации разные бывают. У меня жена очень вкусно готовит и любит это делать. Но, иногда приходится еду заказывать.
safonovstanislav
 
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