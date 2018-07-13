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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:16
curiousobro написав: mephala написав:curiousobro
да не. гасить два раза в месяц и один раз в месяц это разные сроки.
Алла вообщето два раза требует.
Перед РД и РД+24
Или вы решили стать спонсором Аллы?
Если нет рассрочек то платить у аллы нада раз в месяц. вот те копейки что после РКО вылазят то не в счет)
А если смузисты перенесут эти копейки на гашение до РКО то реально раз в месяц можно будет гасить.
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mephala
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:19
curiousobro написав: safonovstanislav написав:
6000 можно вообще раз в 2 месяца гасить. В последних числах месяца купить еды, заправить машину, через 57 дней погасить. Через пару дней повторить.
Речь шла не только о тратах больше 1к.
Ясно что если все траты улаживать в рассрочки то нужно только 1 раз платить.
В алле, что удобно, можно льготный период сделать с нужных дат, например с 10 и 20 чисел каждого месяца. Сделал покупки по кредитке в первые 10 дней льготного периода, берешь следующую карту, на которой льготный период только начинается
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:21
mephala написав: curiousobro написав: mephala написав:curiousobro
да не. гасить два раза в месяц и один раз в месяц это разные сроки.
Алла вообщето два раза требует.
Перед РД и РД+24
Или вы решили стать спонсором Аллы?
Если нет рассрочек то платить у аллы нада раз в месяц. вот те копейки что после РКО вылазят то не в счет)
А если смузисты перенесут эти копейки на гашение до РКО то реально раз в месяц можно будет гасить.
Можно конечно и гланды через анальное отверстие рвать.
Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка
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curiousobro
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:24
safonovstanislav написав: curiousobro написав: safonovstanislav написав:
6000 можно вообще раз в 2 месяца гасить. В последних числах месяца купить еды, заправить машину, через 57 дней погасить. Через пару дней повторить.
Речь шла не только о тратах больше 1к.
Ясно что если все траты улаживать в рассрочки то нужно только 1 раз платить.
В алле, что удобно, можно льготный период сделать с нужных дат, например с 10 и 20 чисел каждого месяца. Сделал покупки по кредитке в первые 10 дней льготного периода, берешь следующую карту, на которой льготный период только начинается
Что не отменяет 2х платежей в месяц на одну карту, вместо тасиного одного при нормальном лимите.
Меня не парит, но тут же принцип
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curiousobro
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:27
curiousobro написав:
Можно конечно и гланды через анальное отверстие рвать.
Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка
Изюминка - это заказывать домой еду из ресторанов, и получать 4% кешбека чистыми от аллы
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:29
curiousobro написав:
Что не отменяет 2х платежей в месяц на одну карту, вместо тасиного одного при нормальном лимите.
Меня не парит, но тут же принцип
А зачем 2 платежа в месяц на одну карту? Какие-то изменения в тарифах? Плачу, как и везде, 1 раз в 2 месяца
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:30
safonovstanislav написав: curiousobro написав:
Можно конечно и гланды через анальное отверстие рвать.
Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка
Изюминка - это заказывать домой еду из ресторанов, и получать 4% кешбека чистыми от аллы
Красиво жить не запретишь
А я как то больше по домашнему борщу больше кайфую с греночками да с чесночком...
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curiousobro
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:31
safonovstanislav написав: curiousobro написав:
Что не отменяет 2х платежей в месяц на одну карту, вместо тасиного одного при нормальном лимите.
Меня не парит, но тут же принцип
А зачем 2 платежа в месяц на одну карту? Какие-то изменения в тарифах? Плачу, как и везде, 1 раз в 2 месяца
Хм, спонсор детектед
60 грн абонплаты по максимке не жмет жабка?
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curiousobro
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:37
curiousobro написав:
Хм, спонсор детектед
60 грн абонплаты по максимке не жмет жабка?
Хм, я даже не знал, что можно их не платить. Думал, их в любом случае списывают.
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:41
curiousobro написав:
А я как то больше по домашнему борщу больше кайфую с греночками да с чесночком...
Ситуации разные бывают. У меня жена очень вкусно готовит и любит это делать. Но, иногда приходится еду заказывать.
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safonovstanislav
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