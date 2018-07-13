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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1829183018311832 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 26 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 21 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 21 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 33 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 23 Всього голосів : 124 Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:52 curiousobro написав: Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка

ну мы вроде сравнивали гашение текущих трат. а рассрочки это уже не совсем текущие траты и аналога у таси нет. так что приплетать их гашение при сравнении не совсем корректно.

это все равно что при сравнении способов вырывать гланды вспомнить еще про аппендицит ну мы вроде сравнивали гашение текущих трат. а рассрочки это уже не совсем текущие траты и аналога у таси нет. так что приплетать их гашение при сравнении не совсем корректно.это все равно что при сравнении способов вырывать гланды вспомнить еще про аппендицит mephala Повідомлень: 3266 З нами з: 07.04.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лип, 2018 00:19 mephala написав: curiousobro написав: Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка

ну мы вроде сравнивали гашение текущих трат. а рассрочки это уже не совсем текущие траты и аналога у таси нет. так что приплетать их гашение при сравнении не совсем корректно.

это все равно что при сравнении способов вырывать гланды вспомнить еще про аппендицит ну мы вроде сравнивали гашение текущих трат. а рассрочки это уже не совсем текущие траты и аналога у таси нет. так что приплетать их гашение при сравнении не совсем корректно.это все равно что при сравнении способов вырывать гланды вспомнить еще про аппендицит

Соглашусь



но я сравнивал 2 цельных продукта с привлекательными плюшками, которыми пользуюсь.

по первому я плачу 1 раз в месяц, по второму - 2.

В Алле рассрочку в текущем варианте расцениваю как такой себе "мегагрейс"

Без нее вообще непонятно было бы зачем такие лимиты Алла наливает Соглашусьно я сравнивал 2 цельных продукта с привлекательными плюшками, которыми пользуюсь.по первому я плачу 1 раз в месяц, по второму - 2.В Алле рассрочку в текущем варианте расцениваю как такой себе "мегагрейс"Без нее вообще непонятно было бы зачем такие лимиты Алла наливает curiousobro Повідомлень: 1131 З нами з: 21.07.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 129 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лип, 2018 00:29 safonovstanislav написав: curiousobro написав: Хм, спонсор детектед

60 грн абонплаты по максимке не жмет жабка? Хм, спонсор детектед60 грн абонплаты по максимке не жмет жабка?

Хм, я даже не знал, что можно их не платить. Думал, их в любом случае списывают. Хм, я даже не знал, что можно их не платить. Думал, их в любом случае списывают.

хм.. может вы еще и за СМС по 15 грн спонсируете Аллочку?



А не платить можно (а имхо даже нужно), если гасить траты текущего периода до РД.

Тем более у вас 2 карты, звезды "ваще агонь" как сошлись, это можно делать без лишних напрягов хм.. может вы еще и за СМС по 15 грн спонсируете Аллочку?А не платить можно (а имхо даже нужно), если гасить траты текущего периода до РД.Тем более у вас 2 карты, звезды "ваще агонь" как сошлись, это можно делать без лишних напрягов curiousobro Повідомлень: 1131 З нами з: 21.07.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 129 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1829183018311832 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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