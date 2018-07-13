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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1829183018311832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:52

  curiousobro написав:Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка :D

ну мы вроде сравнивали гашение текущих трат. а рассрочки это уже не совсем текущие траты и аналога у таси нет. так что приплетать их гашение при сравнении не совсем корректно.
это все равно что при сравнении способов вырывать гланды вспомнить еще про аппендицит :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 00:19

  mephala написав:
  curiousobro написав:Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка :D

ну мы вроде сравнивали гашение текущих трат. а рассрочки это уже не совсем текущие траты и аналога у таси нет. так что приплетать их гашение при сравнении не совсем корректно.
это все равно что при сравнении способов вырывать гланды вспомнить еще про аппендицит :mrgreen:

Соглашусь :)

но я сравнивал 2 цельных продукта с привлекательными плюшками, которыми пользуюсь.
по первому я плачу 1 раз в месяц, по второму - 2.
В Алле рассрочку в текущем варианте расцениваю как такой себе "мегагрейс"
Без нее вообще непонятно было бы зачем такие лимиты Алла наливает :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 00:29

  safonovstanislav написав:
  curiousobro написав:Хм, спонсор детектед :)
60 грн абонплаты по максимке не жмет жабка?

Хм, я даже не знал, что можно их не платить. Думал, их в любом случае списывают.

хм.. может вы еще и за СМС по 15 грн спонсируете Аллочку?

А не платить можно (а имхо даже нужно), если гасить траты текущего периода до РД.
Тем более у вас 2 карты, звезды "ваще агонь" как сошлись, это можно делать без лишних напрягов :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 21.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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  #<1 ... 1829183018311832
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