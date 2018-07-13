mephala написав: curiousobro написав:
Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка
ну мы вроде сравнивали гашение текущих трат. а рассрочки это уже не совсем текущие траты и аналога у таси нет. так что приплетать их гашение при сравнении не совсем корректно.
это все равно что при сравнении способов вырывать гланды вспомнить еще про аппендицит
Соглашусь
но я сравнивал 2 цельных продукта с привлекательными плюшками, которыми пользуюсь.
по первому я плачу 1 раз в месяц, по второму - 2.
В Алле рассрочку в текущем варианте расцениваю как такой себе "мегагрейс"
Без нее вообще непонятно было бы зачем такие лимиты Алла наливает