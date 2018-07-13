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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1830183118321833>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:52

  curiousobro написав:Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка :D

ну мы вроде сравнивали гашение текущих трат. а рассрочки это уже не совсем текущие траты и аналога у таси нет. так что приплетать их гашение при сравнении не совсем корректно.
это все равно что при сравнении способов вырывать гланды вспомнить еще про аппендицит :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 00:19

  mephala написав:
  curiousobro написав:Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка :D

ну мы вроде сравнивали гашение текущих трат. а рассрочки это уже не совсем текущие траты и аналога у таси нет. так что приплетать их гашение при сравнении не совсем корректно.
это все равно что при сравнении способов вырывать гланды вспомнить еще про аппендицит :mrgreen:

Соглашусь :)

но я сравнивал 2 цельных продукта с привлекательными плюшками, которыми пользуюсь.
по первому я плачу 1 раз в месяц, по второму - 2.
В Алле рассрочку в текущем варианте расцениваю как такой себе "мегагрейс"
Без нее вообще непонятно было бы зачем такие лимиты Алла наливает :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 00:29

  safonovstanislav написав:
  curiousobro написав:Хм, спонсор детектед :)
60 грн абонплаты по максимке не жмет жабка?

Хм, я даже не знал, что можно их не платить. Думал, их в любом случае списывают.

хм.. может вы еще и за СМС по 15 грн спонсируете Аллочку?

А не платить можно (а имхо даже нужно), если гасить траты текущего периода до РД.
Тем более у вас 2 карты, звезды "ваще агонь" как сошлись, это можно делать без лишних напрягов :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:31

Вика на забугорных сайтах как конвертирует,по курсу? Или нужно в отделении покупать бакс на карту, и потом расчитываться?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Можно купить и положить на счёт, оплатить ими. Будет выгоднее
А можно не покупать, а заплатить по завышенному карточному курсу сразу при оплате
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Alex_ki написав:А можно не покупать, а заплатить по завышенному карточному курсу сразу при оплате

Но, в кредит.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:30

  wig написав:
  Alex_ki написав:А можно не покупать, а заплатить по завышенному карточному курсу сразу при оплате

Но, в кредит.

и с кэшбэком еще что бы было.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mephala написав:и с кэшбэком еще что бы было.

По WC кэш что за кредитную гривну, что за личную валюту - без разницы.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:50

  Alex_ki написав:Можно купить и положить на счёт, оплатить ими. Будет выгоднее
А можно не покупать, а заплатить по завышенному карточному курсу сразу при оплате

что у них разные курсы в отделении и в тас24?
mihasik
 
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З нами з: 26.10.11
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:53

Еще и комиссия за конвертацию 1-3%
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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