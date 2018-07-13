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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:52
curiousobro написав:
Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка
ну мы вроде сравнивали гашение текущих трат. а рассрочки это уже не совсем текущие траты и аналога у таси нет. так что приплетать их гашение при сравнении не совсем корректно.
это все равно что при сравнении способов вырывать гланды вспомнить еще про аппендицит
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mephala
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Додано: Суб 14 лип, 2018 00:19
mephala написав: curiousobro написав:
Но зачем использовать Аллу без рассрочек? Это ж считай самая главная ее изюминка
ну мы вроде сравнивали гашение текущих трат. а рассрочки это уже не совсем текущие траты и аналога у таси нет. так что приплетать их гашение при сравнении не совсем корректно.
это все равно что при сравнении способов вырывать гланды вспомнить еще про аппендицит
Соглашусь
но я сравнивал 2 цельных продукта с привлекательными плюшками, которыми пользуюсь.
по первому я плачу 1 раз в месяц, по второму - 2.
В Алле рассрочку в текущем варианте расцениваю как такой себе "мегагрейс"
Без нее вообще непонятно было бы зачем такие лимиты Алла наливает
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curiousobro
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Додано: Суб 14 лип, 2018 00:29
safonovstanislav написав: curiousobro написав:
Хм, спонсор детектед
60 грн абонплаты по максимке не жмет жабка?
Хм, я даже не знал, что можно их не платить. Думал, их в любом случае списывают.
хм.. может вы еще и за СМС по 15 грн спонсируете Аллочку?
А не платить можно (а имхо даже нужно), если гасить траты текущего периода до РД.
Тем более у вас 2 карты, звезды "ваще агонь" как сошлись, это можно делать без лишних напрягов
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curiousobro
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Додано: Суб 14 лип, 2018 08:31
Вика на забугорных сайтах как конвертирует,по курсу? Или нужно в отделении покупать бакс на карту, и потом расчитываться?
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mihasik
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:13
Можно купить и положить на счёт, оплатить ими. Будет выгоднее
А можно не покупать, а заплатить по завышенному карточному курсу сразу при оплате
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Alex_ki
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Додано: Суб 14 лип, 2018 10:25
Alex_ki написав:
А можно не покупать, а заплатить по завышенному карточному курсу сразу при оплате
Но, в кредит.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Суб 14 лип, 2018 10:30
wig написав: Alex_ki написав:
А можно не покупать, а заплатить по завышенному карточному курсу сразу при оплате
Но, в кредит.
и с кэшбэком еще что бы было.
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mephala
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Додано: Суб 14 лип, 2018 10:36
mephala написав:
и с кэшбэком еще что бы было.
По WC кэш что за кредитную гривну, что за личную валюту - без разницы.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Суб 14 лип, 2018 10:50
Alex_ki написав:
Можно купить и положить на счёт, оплатить ими. Будет выгоднее
А можно не покупать, а заплатить по завышенному карточному курсу сразу при оплате
что у них разные курсы в отделении и в тас24?
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mihasik
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Додано: Суб 14 лип, 2018 10:53
Еще и комиссия за конвертацию 1-3%
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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