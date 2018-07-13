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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лип, 2018 10:59
wig написав:
Еще и комиссия за конвертацию 1-3%
еще и % за конвертацию...понятно.
А КБ на $ покупки, в гривне прилетает, в конце месяца вместе со всем остальным кешбэком?
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mihasik
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Додано: Суб 14 лип, 2018 11:06
klug написав: Новичек написав: klug написав:
Нічим не допоможе.
Ще й як - мені за півроку з однієї шість тисяч зробили.
Очевидно, що Вам пощастило потрапити під планове підвищення разом з іншими. Можна хоч по 30 разів на місяць борг гасити, але поки не буде рішення партії підвищувати усім, нічого Вам не перепаде.
В январе я 3 раза кредлимит прокрутил. Никто ничего не повысил.
Подняли только только в общем пуле в два раза.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 14 лип, 2018 11:13
mihasik написав:
А КБ на $ покупки, в гривне прилетает, в конце месяца вместе со всем остальным кешбэком?
Да!
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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