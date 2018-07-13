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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1830183118321833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:59

  wig написав:Еще и комиссия за конвертацию 1-3%

еще и % за конвертацию...понятно.
А КБ на $ покупки, в гривне прилетает, в конце месяца вместе со всем остальным кешбэком?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:06

  klug написав:
  Новичек написав:
  klug написав:Нічим не допоможе.
Ще й як - мені за півроку з однієї шість тисяч зробили.

Очевидно, що Вам пощастило потрапити під планове підвищення разом з іншими. Можна хоч по 30 разів на місяць борг гасити, але поки не буде рішення партії підвищувати усім, нічого Вам не перепаде.

В январе я 3 раза кредлимит прокрутил. Никто ничего не повысил.

Подняли только только в общем пуле в два раза.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3385
З нами з: 30.01.13
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:13

  mihasik написав:А КБ на $ покупки, в гривне прилетает, в конце месяца вместе со всем остальным кешбэком?

Да!
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3169
З нами з: 06.01.12
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  #<1 ... 1830183118321833
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