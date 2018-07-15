ziks написав:

Flamingo написав: woody написав: TASCOMBANK

по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь? по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?

Аналогичная ситуация. Сегодня ровно 2 месяц с момента подачи мною заявки. Представитель на форуме после моего сообщения тут - попросил личные данные - я предоставил, а спустя месяц спросил как там рассмотрение моего вопроса - получил ответ, что рассматривают и обещал даже что процесс ускорится - но так ничего и не произошло - на ГЛ - полный "мороз и солнце - день чудесный":(

Ладно - сумма копеечная, но Тася то еще днище в рассмотрении заявок клиентов Аналогичная ситуация. Сегодня ровно 2 месяц с момента подачи мною заявки. Представитель на форуме после моего сообщения тут - попросил личные данные - я предоставил, а спустя месяц спросил как там рассмотрение моего вопроса - получил ответ, что рассматривают и обещал даже что процесс ускорится - но так ничего и не произошло - на ГЛ - полный "мороз и солнце - день чудесный":(Ладно - сумма копеечная, но Тася то еще днище в рассмотрении заявок клиентов

+1 Аналогичная ситуацияНо у меня сумма совсем не копеечная, уже и проценты трехзначные списали за несанк. овер.Все погасил в грейс, с учетом этой кривой транзакции.ГЛ ничего не знает, от офпреда тоже месяц тишины.теперь вот снова, никогда такого не было и вот опять...03.07 пришла СМС о разблокировке оплаты, которая была успешно списана с кредитного счета 23.06! Теперь,эта сумма почему то, ноОперация то рядовая, оплата в макдональдсе, без каких либо частичных возвратов, из чего вдруг такие рандомные перебросы через 10 дней? Процессинг банка живет своей жизнью?Баг же массовый и достаточно критичный, как можно месяцами его не фиксить?