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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лип, 2018 10:59
wig написав:
Еще и комиссия за конвертацию 1-3%
еще и % за конвертацию...понятно.
А КБ на $ покупки, в гривне прилетает, в конце месяца вместе со всем остальным кешбэком?
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mihasik
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Додано: Суб 14 лип, 2018 11:06
klug написав: Новичек написав: klug написав:
Нічим не допоможе.
Ще й як - мені за півроку з однієї шість тисяч зробили.
Очевидно, що Вам пощастило потрапити під планове підвищення разом з іншими. Можна хоч по 30 разів на місяць борг гасити, але поки не буде рішення партії підвищувати усім, нічого Вам не перепаде.
В январе я 3 раза кредлимит прокрутил. Никто ничего не повысил.
Подняли только только в общем пуле в два раза.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 14 лип, 2018 11:13
mihasik написав:
А КБ на $ покупки, в гривне прилетает, в конце месяца вместе со всем остальным кешбэком?
Да!
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wig
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:10
wig написав: mephala написав:
и с кэшбэком еще что бы было.
По WC кэш что за кредитную гривну, что за личную валюту - без разницы.
ну значит по выхам только за свою валюту с викенда
а по будням с Б5 не выгодно будет?
ЗЫ
лично я экомаксимум везде сую. не нужно морочится с категорией да еще и при покупке выше 40 баксов рассрочка есть.
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mephala
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:23
За свою валюту всегда с Вики выгоднее
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Alex_ki
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:32
mephala написав:
ну значит по выхам только за свою валюту с викенда
выхи 3% ток за кредитные.
2% за инет - одинаково, в кредит или валютой.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Нед 15 лип, 2018 18:13
ziks написав: Flamingo написав: woody написав:TASCOMBANK
по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?
Аналогичная ситуация. Сегодня ровно 2 месяц с момента подачи мною заявки. Представитель на форуме после моего сообщения тут - попросил личные данные - я предоставил, а спустя месяц спросил как там рассмотрение моего вопроса - получил ответ, что рассматривают и обещал даже что процесс ускорится - но так ничего и не произошло - на ГЛ - полный "мороз и солнце - день чудесный":(
Ладно - сумма копеечная, но Тася то еще днище в рассмотрении заявок клиентов
+1 Аналогичная ситуация
Но у меня сумма совсем не копеечная, уже и проценты трехзначные списали за несанк. овер.
Все погасил в грейс, с учетом этой кривой транзакции.
ГЛ ничего не знает, от офпреда тоже месяц тишины.
теперь вот снова, никогда такого не было и вот опять...
03.07 пришла СМС о разблокировке оплаты, которая была успешно списана с кредитного счета 23.06! Теперь, спустя 10 дней!
эта сумма почему то сторнирована с кредитного счета
, но списана с дебетного
!
Операция то рядовая, оплата в макдональдсе, без каких либо частичных возвратов, из чего вдруг такие рандомные перебросы через 10 дней? Процессинг банка живет своей жизнью?
Баг же массовый и достаточно критичный, как можно месяцами его не фиксить?
Когда банк исправит критические ошибки?
Верните деньги!
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ziks
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Додано: Пон 16 лип, 2018 12:16
mephala написав: wig написав: Alex_ki написав:
А можно не покупать, а заплатить по завышенному карточному курсу сразу при оплате
Но, в кредит.
и с кэшбэком еще что бы было.
Если на вике у меня будет 4 валюты, я плачу к примеру на Али, указываю номер карты. Система сама выберет доллар для списания,с гривны или других счетов не снимет через конвертацию?
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mihasik
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Додано: Пон 16 лип, 2018 12:18
mihasik написав:
Если на вике у меня будет 4 валюты, я плачу к примеру на Али, указываю номер карты. Система сама выберет доллар для списания,с гривны или других счетов не снимет через конвертацию?
Сама выберет. Конвертацию будет, если не хватит денег в той валюте, в которой выставлен счет
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Faceless
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Додано: Пон 16 лип, 2018 12:24
Faceless написав:
Сама выберет. Конвертацию будет, если не хватит денег в той валюте, в которой выставлен счет
Ну, хоть обратно не будет, в случае возврата. В этом смысле Вика уникальна.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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