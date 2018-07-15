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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1831183218331834>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:59

  wig написав:Еще и комиссия за конвертацию 1-3%

еще и % за конвертацию...понятно.
А КБ на $ покупки, в гривне прилетает, в конце месяца вместе со всем остальным кешбэком?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:06

  klug написав:
  Новичек написав:
  klug написав:Нічим не допоможе.
Ще й як - мені за півроку з однієї шість тисяч зробили.

Очевидно, що Вам пощастило потрапити під планове підвищення разом з іншими. Можна хоч по 30 разів на місяць борг гасити, але поки не буде рішення партії підвищувати усім, нічого Вам не перепаде.

В январе я 3 раза кредлимит прокрутил. Никто ничего не повысил.

Подняли только только в общем пуле в два раза.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:13

  mihasik написав:А КБ на $ покупки, в гривне прилетает, в конце месяца вместе со всем остальным кешбэком?

Да!
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 13:10

  wig написав:
  mephala написав:и с кэшбэком еще что бы было.

По WC кэш что за кредитную гривну, что за личную валюту - без разницы.

ну значит по выхам только за свою валюту с викенда
а по будням с Б5 не выгодно будет?

ЗЫ
лично я экомаксимум везде сую. не нужно морочится с категорией да еще и при покупке выше 40 баксов рассрочка есть.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 13:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

За свою валюту всегда с Вики выгоднее
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 13:32

  mephala написав:ну значит по выхам только за свою валюту с викенда

выхи 3% ток за кредитные.
2% за инет - одинаково, в кредит или валютой.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:13

  ziks написав:
  Flamingo написав:
  woody написав:TASCOMBANK
по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?

Аналогичная ситуация. Сегодня ровно 2 месяц с момента подачи мною заявки. Представитель на форуме после моего сообщения тут - попросил личные данные - я предоставил, а спустя месяц спросил как там рассмотрение моего вопроса - получил ответ, что рассматривают и обещал даже что процесс ускорится - но так ничего и не произошло - на ГЛ - полный "мороз и солнце - день чудесный":(
Ладно - сумма копеечная, но Тася то еще днище в рассмотрении заявок клиентов

+1 Аналогичная ситуация
Но у меня сумма совсем не копеечная, уже и проценты трехзначные списали за несанк. овер.
Все погасил в грейс, с учетом этой кривой транзакции.
ГЛ ничего не знает, от офпреда тоже месяц тишины.
теперь вот снова, никогда такого не было и вот опять...
03.07 пришла СМС о разблокировке оплаты, которая была успешно списана с кредитного счета 23.06! Теперь, спустя 10 дней! эта сумма почему то сторнирована с кредитного счета, но списана с дебетного!
Операция то рядовая, оплата в макдональдсе, без каких либо частичных возвратов, из чего вдруг такие рандомные перебросы через 10 дней? Процессинг банка живет своей жизнью?
Баг же массовый и достаточно критичный, как можно месяцами его не фиксить?

Когда банк исправит критические ошибки?
Верните деньги!
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:16

  mephala написав:
  wig написав:
  Alex_ki написав:А можно не покупать, а заплатить по завышенному карточному курсу сразу при оплате

Но, в кредит.

и с кэшбэком еще что бы было.

Если на вике у меня будет 4 валюты, я плачу к примеру на Али, указываю номер карты. Система сама выберет доллар для списания,с гривны или других счетов не снимет через конвертацию?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mihasik написав:Если на вике у меня будет 4 валюты, я плачу к примеру на Али, указываю номер карты. Система сама выберет доллар для списания,с гривны или других счетов не снимет через конвертацию?

Сама выберет. Конвертацию будет, если не хватит денег в той валюте, в которой выставлен счет
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:24

  Faceless написав:Сама выберет. Конвертацию будет, если не хватит денег в той валюте, в которой выставлен счет

Ну, хоть обратно не будет, в случае возврата. В этом смысле Вика уникальна.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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