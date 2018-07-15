Да, в случае возврата - вернет в валюте операции, т.е. можно, например, расплатиться по выставленному счету в евро гривной с лимита а назад получить евро.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:03
Да, в случае возврата - вернет в валюте операции, т.е. можно, например, расплатиться по выставленному счету в евро гривной с лимита а назад получить евро.
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