Додано: Вів 17 лип, 2018 10:39

Доброго времени суток!



Вопросы начинающего пользователя Б5:

1. До сих пор ли можно бесплатно гасить P2P переводом через приложение Tas2U? И что для этого нужно: просто прописать там карту по тому же принципу, как у Мони, да?



2. Где взять реквизиты для пополнения через СЭП (хочу протестировать оба варианта)? Когда подписывал договор в отделении, дали листок, на котором написано "Для погашення заборгованості за Заявою-договором.... через каси банків використовуйте наступні зразки Заяви на переказ готівки", можно оттуда взять р/с 2620 (это же персональный счет, как я понимаю, да?), все остальное там есть?

Просто немного смутило, что это реквизиты для внесения налички в кассу, но какая разница, я правильно понимаю?



Большое спасибо за ответы!

Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html