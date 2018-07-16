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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1831183218331834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:03

  wig написав:
  Faceless написав:Сама выберет. Конвертацию будет, если не хватит денег в той валюте, в которой выставлен счет

Ну, хоть обратно не будет, в случае возврата. В этом смысле Вика уникальна.

Да, в случае возврата - вернет в валюте операции, т.е. можно, например, расплатиться по выставленному счету в евро гривной с лимита а назад получить евро.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:39

Погашение задолженности по "Большой пятерке"

Доброго времени суток!

Вопросы начинающего пользователя Б5:
1. До сих пор ли можно бесплатно гасить P2P переводом через приложение Tas2U? И что для этого нужно: просто прописать там карту по тому же принципу, как у Мони, да?

2. Где взять реквизиты для пополнения через СЭП (хочу протестировать оба варианта)? Когда подписывал договор в отделении, дали листок, на котором написано "Для погашення заборгованості за Заявою-договором.... через каси банків використовуйте наступні зразки Заяви на переказ готівки", можно оттуда взять р/с 2620 (это же персональный счет, как я понимаю, да?), все остальное там есть?
Просто немного смутило, что это реквизиты для внесения налички в кассу, но какая разница, я правильно понимаю?

Большое спасибо за ответы!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Искатель написав:Вопросы начинающего пользователя Б5:
1. До сих пор ли можно бесплатно гасить P2P переводом через приложение Tas2U? И что для этого нужно: просто прописать там карту по тому же принципу, как у Мони, да?

До сих пор можно
Ну можно сказать и так, "прописать" - добавить то есть
  Искатель написав:2. Где взять реквизиты для пополнения через СЭП (хочу протестировать оба варианта)? Когда подписывал договор в отделении, дали листок, на котором написано "Для погашення заборгованості за Заявою-договором.... через каси банків використовуйте наступні зразки Заяви на переказ готівки", можно оттуда взять р/с 2620 (это же персональный счет, как я понимаю, да?), все остальное там есть?
Просто немного смутило, что это реквизиты для внесения налички в кассу, но какая разница, я правильно понимаю?

Там пока еще 2625, вроде еще не мигрировали. А так - да, можно, все по этим реквизитам
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:Там пока еще 2625, вроде еще не мигрировали. А так - да, можно, все по этим реквизитам

старые счета пока 2625...но новые все открываются 2620
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Обновилось TAS2U, теперь показывает собственные средства на всех счетах Викенда
Faceless
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кредитные коряво- прсто вычитают
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