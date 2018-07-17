Да, в случае возврата - вернет в валюте операции, т.е. можно, например, расплатиться по выставленному счету в евро гривной с лимита а назад получить евро.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:03
Да, в случае возврата - вернет в валюте операции, т.е. можно, например, расплатиться по выставленному счету в евро гривной с лимита а назад получить евро.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:39
Погашение задолженности по "Большой пятерке"
Доброго времени суток!
Вопросы начинающего пользователя Б5:
1. До сих пор ли можно бесплатно гасить P2P переводом через приложение Tas2U? И что для этого нужно: просто прописать там карту по тому же принципу, как у Мони, да?
2. Где взять реквизиты для пополнения через СЭП (хочу протестировать оба варианта)? Когда подписывал договор в отделении, дали листок, на котором написано "Для погашення заборгованості за Заявою-договором.... через каси банків використовуйте наступні зразки Заяви на переказ готівки", можно оттуда взять р/с 2620 (это же персональный счет, как я понимаю, да?), все остальное там есть?
Просто немного смутило, что это реквизиты для внесения налички в кассу, но какая разница, я правильно понимаю?
Большое спасибо за ответы!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:54
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
До сих пор можно
Ну можно сказать и так, "прописать" - добавить то есть
Там пока еще 2625, вроде еще не мигрировали. А так - да, можно, все по этим реквизитам
Додано: Вів 17 лип, 2018 14:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
старые счета пока 2625...но новые все открываются 2620
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Додано: Вів 17 лип, 2018 14:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Обновилось TAS2U, теперь показывает собственные средства на всех счетах Викенда
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:32
Tas2u
Коллеги, подскажите лимиты есть на аккаунт тастую, или только на карты доноры?
Одна бджола мало меду наносить...
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