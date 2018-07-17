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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1832183318341835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:19

  TASCOMBANK написав:
  dr_morgenstern написав:Подскажите, проценты по "Ощадному рахунку" начисляются ежедневно на минимальный остаток дня с капитализацией в конце месяца или?

ЗЫ Тут http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/ как-то прямо не написано.



Да, верно. Начисление ежедневно на минимальный остаток.
Но капитализация будет в первый рабочий день следующего месяца.

Там ще якась мінсума має бути.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

От 100,01 грн $)
Квесторе_поверніться написав:
  TASCOMBANK написав:
  dr_morgenstern написав:Подскажите, проценты по "Ощадному рахунку" начисляются ежедневно на минимальный остаток дня с капитализацией в конце месяца или?

ЗЫ Тут http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/ как-то прямо не написано.



Да, верно. Начисление ежедневно на минимальный остаток.
Но капитализация будет в первый рабочий день следующего месяца.

Там ще якась мінсума має бути.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Привязав картку Вікенд до мастерпас. Сплатив комуналку через ізіпей.
KUPIVLYA FKKD OOO
Це буде офлайн чи онлайн оплата?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:24

  Квесторе_поверніться написав:
  TASCOMBANK написав:
  dr_morgenstern написав:Подскажите, проценты по "Ощадному рахунку" начисляются ежедневно на минимальный остаток дня с капитализацией в конце месяца или?

ЗЫ Тут http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/ как-то прямо не написано.



Да, верно. Начисление ежедневно на минимальный остаток.
Но капитализация будет в первый рабочий день следующего месяца.

Там ще якась мінсума має бути.

вже немає
Bosstone
 
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