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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:19
TASCOMBANK написав:
Да, верно. Начисление ежедневно на минимальный остаток.
Но капитализация будет в первый рабочий день следующего месяца.
Там ще якась мінсума має бути.
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Капне 50 грн куму і Вам
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 17 лип, 2018 19:45
От 100,01 грн $)
Квесторе_поверніться написав: TASCOMBANK написав:
Да, верно. Начисление ежедневно на минимальный остаток.
Но капитализация будет в первый рабочий день следующего месяца.
Там ще якась мінсума має бути.
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dr_morgenstern
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Додано: Вів 17 лип, 2018 21:09
Привязав картку Вікенд до мастерпас. Сплатив комуналку через ізіпей.
KUPIVLYA FKKD OOO
Це буде офлайн чи онлайн оплата?
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Кочевник
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Додано: Вів 17 лип, 2018 22:24
Квесторе_поверніться написав: TASCOMBANK написав:
Да, верно. Начисление ежедневно на минимальный остаток.
Но капитализация будет в первый рабочий день следующего месяца.
Там ще якась мінсума має бути.
вже немає
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Bosstone
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