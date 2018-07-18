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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:17
tmp01 написав: Карамболь написав:
Народ... а шо за деби-ль-ные остатки по всем счетам в тас24? Опять шось напокращувалы?
Подтверждаю - у меня тоже по Б5 остаток не правильный (меньше на 50%) в тас24.
Что скажет оффпред?
А мне накинули +5К кредитых, я даж попытался понять откуда эта шара нарисовалась -- фиг. Интерестно, а если взять выписку с куруХлой моХрой пешатью в отделении, то тож эти суммы там будут фиГУриРоВаТь? И это банка со своим курутым процессингом, который фурычит еще в десятке оставшихся банков Неньки
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:15
Кочевник написав:
Якщо платити прямо - то є комісія від ізі.
А где регистрироваться, чтобы на изе без комиссии? Все коммунальные будут без комиссии?
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:27
У ізі акція. Через кошель мастерпас - платежі коммунальних послуг без комісії.
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Кочевник
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:39
Кочевник написав:
У ізі акція. Через кошель мастерпас - платежі коммунальних послуг без комісії.
Хотел бы у Вас уточнить, как в таком случае будет считаться кешебек, как при обычной покупке и в таком случае нужно оплачивать с Викенда по выходным или как интернет платеж, тоесть нет разницы когда платить?
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slasva
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:55
slasva написав: Кочевник написав:
У ізі акція. Через кошель мастерпас - платежі коммунальних послуг без комісії.
Хотел бы у Вас уточнить, как в таком случае будет считаться кешебек, как при обычной покупке и в таком случае нужно оплачивать с Викенда по выходным или как интернет платеж, тоесть нет разницы когда платить?
Не проще ли перестраховатся и платить на Изе по выходным?
Если будет офлайн проводка - будет 3
Если онлай - будет 2
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curiousobro
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:57
curiousobro написав: slasva написав: Кочевник написав:
У ізі акція. Через кошель мастерпас - платежі коммунальних послуг без комісії.
Хотел бы у Вас уточнить, как в таком случае будет считаться кешебек, как при обычной покупке и в таком случае нужно оплачивать с Викенда по выходным или как интернет платеж, тоесть нет разницы когда платить?
Не проще ли перестраховатся и платить на Изе по выходным?
Если будет офлайн проводка - будет 3
Если онлай - будет 2
Да, как бы логично, но хотел как бы инфу с практики. Спасибо, так и сделаю.
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slasva
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:30
slasva написав:
Да, как бы логично, но хотел как бы инфу с практики. Спасибо, так и сделаю.
Это подход защитит вас от любой неожиданности при любых вариантах со стороны Изи.
Зачем вам прошлый опыт?
Опыт кстати показывает что иногда интернет, иногда оффлайн. Последнее время больше интернет.
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curiousobro
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:38
slasva написав:
Да, как бы логично, но хотел как бы инфу с практики. Спасибо, так и сделаю.
А якби ще потім поділились тут своїм практичним досвідом - було б взагалі супер
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