RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1833183418351836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:17

  tmp01 написав:
  Карамболь написав:Народ... а шо за деби-ль-ные остатки по всем счетам в тас24? Опять шось напокращувалы? :?

Подтверждаю - у меня тоже по Б5 остаток не правильный (меньше на 50%) в тас24.
Что скажет оффпред?

А мне накинули +5К кредитых, я даж попытался понять откуда эта шара нарисовалась -- фиг. Интерестно, а если взять выписку с куруХлой моХрой пешатью в отделении, то тож эти суммы там будут фиГУриРоВаТь? И это банка со своим курутым процессингом, который фурычит еще в десятке оставшихся банков Неньки :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24891
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1991 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:15

  Кочевник написав:Якщо платити прямо - то є комісія від ізі.

А где регистрироваться, чтобы на изе без комиссии? Все коммунальные будут без комиссии?
Stringer
 
Повідомлень: 7796
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У ізі акція. Через кошель мастерпас - платежі коммунальних послуг без комісії.
Кочевник
 
Повідомлень: 347
З нами з: 16.02.17
Подякував: 52 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:39

  Кочевник написав:У ізі акція. Через кошель мастерпас - платежі коммунальних послуг без комісії.

Хотел бы у Вас уточнить, как в таком случае будет считаться кешебек, как при обычной покупке и в таком случае нужно оплачивать с Викенда по выходным или как интернет платеж, тоесть нет разницы когда платить?
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 461
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:55

  slasva написав:
  Кочевник написав:У ізі акція. Через кошель мастерпас - платежі коммунальних послуг без комісії.

Хотел бы у Вас уточнить, как в таком случае будет считаться кешебек, как при обычной покупке и в таком случае нужно оплачивать с Викенда по выходным или как интернет платеж, тоесть нет разницы когда платить?


Не проще ли перестраховатся и платить на Изе по выходным?

Если будет офлайн проводка - будет 3
Если онлай - будет 2
curiousobro
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 21.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:57

  curiousobro написав:
  slasva написав:
  Кочевник написав:У ізі акція. Через кошель мастерпас - платежі коммунальних послуг без комісії.

Хотел бы у Вас уточнить, как в таком случае будет считаться кешебек, как при обычной покупке и в таком случае нужно оплачивать с Викенда по выходным или как интернет платеж, тоесть нет разницы когда платить?


Не проще ли перестраховатся и платить на Изе по выходным?

Если будет офлайн проводка - будет 3
Если онлай - будет 2


Да, как бы логично, но хотел как бы инфу с практики. Спасибо, так и сделаю.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 461
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:30

  slasva написав:

Да, как бы логично, но хотел как бы инфу с практики. Спасибо, так и сделаю.

Это подход защитит вас от любой неожиданности при любых вариантах со стороны Изи.

Зачем вам прошлый опыт?
Опыт кстати показывает что иногда интернет, иногда оффлайн. Последнее время больше интернет.
curiousobro
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 21.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  slasva написав:Да, как бы логично, но хотел как бы инфу с практики. Спасибо, так и сделаю.


А якби ще потім поділились тут своїм практичним досвідом - було б взагалі супер ;)
V2
4
 
Повідомлень: 5268
З нами з: 03.07.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1833183418351836
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, Alfa_Bank, Bambula, BBC, Gost2013, Грйс-мэн і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3322)
18.07.2018 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.