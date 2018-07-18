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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1834183518361837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:58

  tmp01 написав:
  Карамболь написав:Народ... а шо за деби-ль-ные остатки по всем счетам в тас24? Опять шось напокращувалы? :?

Подтверждаю - у меня тоже по Б5 остаток не правильный (меньше на 50%) в тас24.
Что скажет оффпред?



В системе ТАС24 действительно наблюдается некорректное отображение информации.
Наши сотрудники работают над устранением проблемы. В ближайшее время ситуация будет решена.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:09

  TASCOMBANK написав:
  tmp01 написав:
  Карамболь написав:Народ... а шо за деби-ль-ные остатки по всем счетам в тас24? Опять шось напокращувалы? :?

Подтверждаю - у меня тоже по Б5 остаток не правильный (меньше на 50%) в тас24.
Что скажет оффпред?



В системе ТАС24 действительно наблюдается некорректное отображение информации.
Наши сотрудники работают над устранением проблемы. В ближайшее время ситуация будет решена.



Проблема уже устранена. Остатки в ТАС24 отображаються корректно.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2384
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:32

TASCOMBANK
Як сорі-бонус могли б хоча б встановити/підняти кредитні ліміти ;)
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:56

curiousobro ну так надо еще и следить, и сравнивать. мне лень :) но плюсанул
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