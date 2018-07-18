В системе ТАС24 действительно наблюдается некорректное отображение информации.
Наши сотрудники работают над устранением проблемы. В ближайшее время ситуация будет решена.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:58
В системе ТАС24 действительно наблюдается некорректное отображение информации.
Наши сотрудники работают над устранением проблемы. В ближайшее время ситуация будет решена.
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:09
Проблема уже устранена. Остатки в ТАС24 отображаються корректно.
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:32
TASCOMBANK
Як сорі-бонус могли б хоча б встановити/підняти кредитні ліміти
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:56
curiousobro ну так надо еще и следить, и сравнивать. мне лень но плюсанул
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:12
вы правы, то я не понял, о какой мин.сумме речь, наверно сбил с толку текст в описании "мин.сумма отсутствует"
Додано: Сер 18 лип, 2018 18:02
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