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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:58
tmp01 написав: Карамболь написав:
Народ... а шо за деби-ль-ные остатки по всем счетам в тас24? Опять шось напокращувалы?
Подтверждаю - у меня тоже по Б5 остаток не правильный (меньше на 50%) в тас24.
Что скажет оффпред?
В системе ТАС24 действительно наблюдается некорректное отображение информации.
Наши сотрудники работают над устранением проблемы. В ближайшее время ситуация будет решена.
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TASCOMBANK
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:09
TASCOMBANK написав: tmp01 написав: Карамболь написав:
Народ... а шо за деби-ль-ные остатки по всем счетам в тас24? Опять шось напокращувалы?
Подтверждаю - у меня тоже по Б5 остаток не правильный (меньше на 50%) в тас24.
Что скажет оффпред?
В системе ТАС24 действительно наблюдается некорректное отображение информации.
Наши сотрудники работают над устранением проблемы. В ближайшее время ситуация будет решена.
Проблема уже устранена. Остатки в ТАС24 отображаються корректно.
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TASCOMBANK
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:32
TASCOMBANK
Як сорі-бонус могли б хоча б встановити/підняти кредитні ліміти
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V2
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:56
curiousobro
ну так надо еще и следить, и сравнивать. мне лень
но плюсанул
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v57
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Додано: Сер 18 лип, 2018 17:12
вы правы, то я не понял, о какой мин.сумме речь, наверно сбил с толку текст в описании "мин.сумма отсутствует"
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Bosstone
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Додано: Сер 18 лип, 2018 18:02
v57 написав:curiousobro
ну так надо еще и следить, и сравнивать. мне лень
но плюсанул
Это не слежение. Это контроль выполнения взаимных обязательств.
Банк же сравнивает задолженность каждый месяц 25 числа.
Я тоже. Первого рабочего
5 минут в екселе - и дело в шляпе.
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curiousobro
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1
Додано: Сер 18 лип, 2018 18:53
не
некоторые и шаги учитывают, и пульс, и давление...
я нет, не мое
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v57
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:06
подскажите ,плиз, cмотрю в выписке по Вике... проведены все платежи , за самую разную комуналку - Викой на портмоне.ком - отображает ,как " Операція купівлі в торгово-сервісній мережі ...." так и нужно ? процент КБ ж 2% будет ,как за инет платежи ?
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lincoln2
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:10
lincoln2 написав:подскажите ,плиз, cмотрю в выписке по Вике... проведены все платежи , за самую разную комуналку - Викой на портмоне.ком - отображает ,как " Операція купівлі в торгово-сервісній мережі ...." так и нужно ? процент КБ ж 2% будет ,как за инет платежи ?
Да
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Viktor2812
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:15
Попробовал через TAS2U частично погасить задолженность поБ5 с карты другого банка. Зашло мгновенно, тут же пришла СМС-ка о пополнении счета.
Вопрос: а проводится по счету такое пополнение как быстро? Сразу же или на следующий день?
А вообще, очень удобный механизм!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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