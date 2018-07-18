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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1835183618371838>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:58

  tmp01 написав:
  Карамболь написав:Народ... а шо за деби-ль-ные остатки по всем счетам в тас24? Опять шось напокращувалы? :?

Подтверждаю - у меня тоже по Б5 остаток не правильный (меньше на 50%) в тас24.
Что скажет оффпред?



В системе ТАС24 действительно наблюдается некорректное отображение информации.
Наши сотрудники работают над устранением проблемы. В ближайшее время ситуация будет решена.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:09

  TASCOMBANK написав:
  tmp01 написав:
  Карамболь написав:Народ... а шо за деби-ль-ные остатки по всем счетам в тас24? Опять шось напокращувалы? :?

Подтверждаю - у меня тоже по Б5 остаток не правильный (меньше на 50%) в тас24.
Что скажет оффпред?



В системе ТАС24 действительно наблюдается некорректное отображение информации.
Наши сотрудники работают над устранением проблемы. В ближайшее время ситуация будет решена.



Проблема уже устранена. Остатки в ТАС24 отображаються корректно.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:32

TASCOMBANK
Як сорі-бонус могли б хоча б встановити/підняти кредитні ліміти ;)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:56

curiousobro ну так надо еще и следить, и сравнивать. мне лень :) но плюсанул
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:12

  tmp01 написав:
  Bosstone написав:вже немає

Есть!
http://www.tascombank.com.ua/index.php? ... &Itemid=45
до 100 грн - 0,01%
100 грн - 200 тыс - 10%
и больше 200 тыс. - 6%

вы правы, то я не понял, о какой мин.сумме речь, наверно сбил с толку текст в описании "мин.сумма отсутствует"
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:02

  v57 написав:curiousobro ну так надо еще и следить, и сравнивать. мне лень :) но плюсанул

Это не слежение. Это контроль выполнения взаимных обязательств.
Банк же сравнивает задолженность каждый месяц 25 числа.
Я тоже. Первого рабочего :) 5 минут в екселе - и дело в шляпе.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:53

не
некоторые и шаги учитывают, и пульс, и давление...
я нет, не мое ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

подскажите ,плиз, cмотрю в выписке по Вике... проведены все платежи , за самую разную комуналку - Викой на портмоне.ком - отображает ,как " Операція купівлі в торгово-сервісній мережі ...." так и нужно ? процент КБ ж 2% будет ,как за инет платежи ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

lincoln2 написав:подскажите ,плиз, cмотрю в выписке по Вике... проведены все платежи , за самую разную комуналку - Викой на портмоне.ком - отображает ,как " Операція купівлі в торгово-сервісній мережі ...." так и нужно ? процент КБ ж 2% будет ,как за инет платежи ?
Да
Viktor2812
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:15

Попробовал через TAS2U частично погасить задолженность поБ5 с карты другого банка. Зашло мгновенно, тут же пришла СМС-ка о пополнении счета.

Вопрос: а проводится по счету такое пополнение как быстро? Сразу же или на следующий день?
А вообще, очень удобный механизм!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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