должно завтра после 14
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:22
должно завтра после 14
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:03
1₽=1 ₴?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 18 лип, 2018 23:12
Странно, мне за расчеты Б5 в Сильпо начислили кб 1%. Сумма платежа была 501 грн. Сильпо уже не относится к супермаркетам?
Додано: Сер 18 лип, 2018 23:24
Где-то писали, что на некоторых кассах у них терминалы идут как кафе-ресторан.
Типа меняют по каким-то причинам (или путают) терминалы со своими отделами кулинарии и обычными кассами.
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