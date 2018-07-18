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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:22
Искатель написав:
Попробовал через TAS2U частично погасить задолженность поБ5 с карты другого банка. Зашло мгновенно, тут же пришла СМС-ка о пополнении счета.
Вопрос: а проводится по счету такое пополнение как быстро? Сразу же или на следующий день?
А вообще, очень удобный механизм!
должно завтра после 14http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... -11-16.pdf
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Bosstone
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Додано: Сер 18 лип, 2018 20:03
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 18 лип, 2018 23:12
Странно, мне за расчеты Б5 в Сильпо начислили кб 1%. Сумма платежа была 501 грн. Сильпо уже не относится к супермаркетам?
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ВАМ
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Додано: Сер 18 лип, 2018 23:24
ВАМ написав:
Странно, мне за расчеты Б5 в Сильпо начислили кб 1%. Сумма платежа была 501 грн. Сильпо уже не относится к супермаркетам?
Где-то писали, что на некоторых кассах у них терминалы идут как кафе-ресторан.
Типа меняют по каким-то причинам (или путают) терминалы со своими отделами кулинарии и обычными кассами.
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Грйс-мэн
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