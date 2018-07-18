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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1835183618371838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:22

  Искатель написав:Попробовал через TAS2U частично погасить задолженность поБ5 с карты другого банка. Зашло мгновенно, тут же пришла СМС-ка о пополнении счета.

Вопрос: а проводится по счету такое пополнение как быстро? Сразу же или на следующий день?
А вообще, очень удобный механизм!

должно завтра после 14
http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... -11-16.pdf
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:03

1₽=1 ₴?

Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 23:12

Странно, мне за расчеты Б5 в Сильпо начислили кб 1%. Сумма платежа была 501 грн. Сильпо уже не относится к супермаркетам?
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 23:24

  ВАМ написав:Странно, мне за расчеты Б5 в Сильпо начислили кб 1%. Сумма платежа была 501 грн. Сильпо уже не относится к супермаркетам?

Где-то писали, что на некоторых кассах у них терминалы идут как кафе-ресторан.
Типа меняют по каким-то причинам (или путают) терминалы со своими отделами кулинарии и обычными кассами.
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:16

  Грйс-мэн написав:... на некоторых кассах у них терминалы идут как кафе-ресторан...

По таким кассам хорошо кредитку Альфы использовать
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ramaz
 
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