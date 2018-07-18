RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1836183718381839>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:22

  Искатель написав:Попробовал через TAS2U частично погасить задолженность поБ5 с карты другого банка. Зашло мгновенно, тут же пришла СМС-ка о пополнении счета.

Вопрос: а проводится по счету такое пополнение как быстро? Сразу же или на следующий день?
А вообще, очень удобный механизм!

должно завтра после 14
http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... -11-16.pdf
Bosstone
 
Повідомлень: 791
З нами з: 21.04.10
Подякував: 533 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:03

1₽=1 ₴?

Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13516
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 23:12

Странно, мне за расчеты Б5 в Сильпо начислили кб 1%. Сумма платежа была 501 грн. Сильпо уже не относится к супермаркетам?
ВАМ
 
Повідомлень: 142
З нами з: 24.10.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 23:24

  ВАМ написав:Странно, мне за расчеты Б5 в Сильпо начислили кб 1%. Сумма платежа была 501 грн. Сильпо уже не относится к супермаркетам?

Где-то писали, что на некоторых кассах у них терминалы идут как кафе-ресторан.
Типа меняют по каким-то причинам (или путают) терминалы со своими отделами кулинарии и обычными кассами.
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 320
З нами з: 22.01.18
Подякував: 214 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:16

  Грйс-мэн написав:... на некоторых кассах у них терминалы идут как кафе-ресторан...

По таким кассам хорошо кредитку Альфы использовать
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Скидка 3 грн/л на ОККО от 5 л (стучите в личку)
ramaz
 
Повідомлень: 80
З нами з: 12.07.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:39

Льготный период

А что нельзя в Тас24 посмотреть сумму погашению льготного периода, нужно голосом названивать?
Esq
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 18.08.06
Подякував: 390 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:45

  Esq написав:А что нельзя в Тас24 посмотреть сумму погашению льготного периода, нужно голосом названивать?

Можно конечно, никуда не надо звонить
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21317
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 4730 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:48

  Faceless написав:
  Esq написав:А что нельзя в Тас24 посмотреть сумму погашению льготного периода, нужно голосом названивать?

Можно конечно, никуда не надо звонить

Можно посказку куда смотреть, кроме как самому выписку формировать за прошлый месяц?
Esq
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 18.08.06
Подякував: 390 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:51

  Esq написав:
  Faceless написав:
  Esq написав:А что нельзя в Тас24 посмотреть сумму погашению льготного периода, нужно голосом названивать?

Можно конечно, никуда не надо звонить

Можно посказку куда смотреть, кроме как самому выписку формировать за прошлый месяц?

TAC24->Карта->Сформировать выписку

В выписке все есть. Выписка у таси хорошая.
curiousobro
 
Повідомлень: 1165
З нами з: 21.07.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:53

  Грйс-мэн написав:
  ВАМ написав:Странно, мне за расчеты Б5 в Сильпо начислили кб 1%. Сумма платежа была 501 грн. Сильпо уже не относится к супермаркетам?

Где-то писали, что на некоторых кассах у них терминалы идут как кафе-ресторан.
Типа меняют по каким-то причинам (или путают) терминалы со своими отделами кулинарии и обычными кассами.


Это писали в ноябре пересевшие с зеленого на монорельсы офигевшие от аббревиатуры мсс пассажиры.
Особенно часто в ЛяСельпо пробивалась категория рестораны вместо маркетов.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3403
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1836183718381839>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, Google Adsense [Bot], Stringer, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3356)
19.07.2018 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.