|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:22
Искатель написав:
Попробовал через TAS2U частично погасить задолженность поБ5 с карты другого банка. Зашло мгновенно, тут же пришла СМС-ка о пополнении счета.
Вопрос: а проводится по счету такое пополнение как быстро? Сразу же или на следующий день?
А вообще, очень удобный механизм!
должно завтра после 14http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... -11-16.pdf
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 791
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:03
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13516
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1036 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 18 лип, 2018 23:12
Странно, мне за расчеты Б5 в Сильпо начислили кб 1%. Сумма платежа была 501 грн. Сильпо уже не относится к супермаркетам?
-
ВАМ
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 23:24
ВАМ написав:
Странно, мне за расчеты Б5 в Сильпо начислили кб 1%. Сумма платежа была 501 грн. Сильпо уже не относится к супермаркетам?
Где-то писали, что на некоторых кассах у них терминалы идут как кафе-ресторан.
Типа меняют по каким-то причинам (или путают) терминалы со своими отделами кулинарии и обычными кассами.
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 19 лип, 2018 09:16
Грйс-мэн написав:
... на некоторых кассах у них терминалы идут как кафе-ресторан...
По таким кассам хорошо кредитку Альфы использовать
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Скидка 3 грн/л на ОККО от 5 л (стучите в личку)
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:39
А что нельзя в Тас24 посмотреть сумму погашению льготного периода, нужно голосом названивать?
-
Esq
-
-
- Повідомлень: 1237
- З нами з: 18.08.06
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:45
Esq написав:
А что нельзя в Тас24 посмотреть сумму погашению льготного периода, нужно голосом названивать?
Можно конечно, никуда не надо звонить
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21317
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 4730 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:48
Faceless написав: Esq написав:
А что нельзя в Тас24 посмотреть сумму погашению льготного периода, нужно голосом названивать?
Можно конечно, никуда не надо звонить
Можно посказку куда смотреть, кроме как самому выписку формировать за прошлый месяц?
-
Esq
-
-
- Повідомлень: 1237
- З нами з: 18.08.06
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:51
Esq написав: Faceless написав: Esq написав:
А что нельзя в Тас24 посмотреть сумму погашению льготного периода, нужно голосом названивать?
Можно конечно, никуда не надо звонить
Можно посказку куда смотреть, кроме как самому выписку формировать за прошлый месяц?
TAC24->Карта->Сформировать выписку
В выписке все есть. Выписка у таси хорошая.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1165
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:53
Грйс-мэн написав: ВАМ написав:
Странно, мне за расчеты Б5 в Сильпо начислили кб 1%. Сумма платежа была 501 грн. Сильпо уже не относится к супермаркетам?
Где-то писали, что на некоторых кассах у них терминалы идут как кафе-ресторан.
Типа меняют по каким-то причинам (или путают) терминалы со своими отделами кулинарии и обычными кассами.
Это писали в ноябре пересевшие с зеленого на монорельсы офигевшие от аббревиатуры мсс пассажиры.
Особенно часто в ЛяСельпо пробивалась категория рестораны вместо маркетов.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3403
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|