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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:55
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вкладка кредиты, кнопка детали. По Вике так же
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:57
Вверху "кредиты", жмёте "детали" (плюсик нарисован) конкретной карты- там все есть
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:07
Обороты в месячной выписке, сформированной самостоятельно - это не то. То есть, это вроде как бы то, но я не считаю нужным брать на себя ответственность и сумму оборотов считать суммой к погашению. В моём понимании банк должен дать эту сумму, или я звоню голосом её уточнить. Тем более - см. ниже следующий абзац, "циферки не сходятся".
Скриншот выше - это то, что я ищу, спасибо, но, кажется, я чего-то не понимаю.
В июне у меня были операции, они отражены в выписке (26.06 и далее). Возможно они проведены июлем, но сведений об этом банк не дает. Итого у меня пару тысяч гривен потрачено июнем, а тас24 даёт
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:17
Позвонил голосом - действительно сумма к погашению нулевая, а операции последних дней июня попали в июльский цикл и оттого вызвали мои сомнения.
Всем спасибо за помощь!
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:17
Esq ну что тут непонятного? задолженности за июнь нет, значит операции провелись июлем
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:23
Ну как что непонятно... У Кредит-Днепра к примеру тоже отображается, только с нового года отображается одно, а голосом говорят другое. Тут я первый меся картой попользовался и непонятно, то ли действительно провелись июлем, то ли тоже балуется интернет-банк.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:41
В этом плане тас дисциплинирован - на следующий день после проводки все данные обновляются
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