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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1836183718381839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:55

  Esq написав:
  Faceless написав:
  Esq написав:А что нельзя в Тас24 посмотреть сумму погашению льготного периода, нужно голосом названивать?

Можно конечно, никуда не надо звонить

Можно посказку куда смотреть, кроме как самому выписку формировать за прошлый месяц?

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Esq написав:
  Faceless написав:
  Esq написав:А что нельзя в Тас24 посмотреть сумму погашению льготного периода, нужно голосом названивать?

Можно конечно, никуда не надо звонить

Можно посказку куда смотреть, кроме как самому выписку формировать за прошлый месяц?
Вкладка кредиты, кнопка детали. По Вике так жеЗображення
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:57

  Esq написав:
  Faceless написав:
  Esq написав:А что нельзя в Тас24 посмотреть сумму погашению льготного периода, нужно голосом названивать?

Можно конечно, никуда не надо звонить

Можно посказку куда смотреть, кроме как самому выписку формировать за прошлый месяц?

Вверху "кредиты", жмёте "детали" (плюсик нарисован) конкретной карты- там все есть
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:07

Обороты в месячной выписке, сформированной самостоятельно - это не то. То есть, это вроде как бы то, но я не считаю нужным брать на себя ответственность и сумму оборотов считать суммой к погашению. В моём понимании банк должен дать эту сумму, или я звоню голосом её уточнить. Тем более - см. ниже следующий абзац, "циферки не сходятся".

Скриншот выше - это то, что я ищу, спасибо, но, кажется, я чего-то не понимаю.

В июне у меня были операции, они отражены в выписке (26.06 и далее). Возможно они проведены июлем, но сведений об этом банк не дает. Итого у меня пару тысяч гривен потрачено июнем, а тас24 даёт

Сумма задолженности по кредиту в льготном периоде = 0.00 UAH


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Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:17

Позвонил голосом - действительно сумма к погашению нулевая, а операции последних дней июня попали в июльский цикл и оттого вызвали мои сомнения.

Всем спасибо за помощь!
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:17

Esq ну что тут непонятного? задолженности за июнь нет, значит операции провелись июлем
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:23

  Stringer написав:Esq ну что тут непонятного? задолженности за июнь нет, значит операции провелись июлем


Ну как что непонятно... У Кредит-Днепра к примеру тоже отображается, только с нового года отображается одно, а голосом говорят другое. Тут я первый меся картой попользовался и непонятно, то ли действительно провелись июлем, то ли тоже балуется интернет-банк.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:41

  Esq написав:
  Stringer написав:Esq ну что тут непонятного? задолженности за июнь нет, значит операции провелись июлем


Ну как что непонятно... У Кредит-Днепра к примеру тоже отображается, только с нового года отображается одно, а голосом говорят другое. Тут я первый меся картой попользовался и непонятно, то ли действительно провелись июлем, то ли тоже балуется интернет-банк.

В этом плане тас дисциплинирован - на следующий день после проводки все данные обновляются
Stringer
 
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