Додано: Чет 19 лип, 2018 13:07

Сумма задолженности по кредиту в льготном периоде = 0.00 UAH

Обороты в месячной выписке, сформированной самостоятельно - это не то. То есть, это вроде как бы то, но я не считаю нужным брать на себя ответственность и сумму оборотов считать суммой к погашению. В моём понимании банк должен дать эту сумму, или я звоню голосом её уточнить. Тем более - см. ниже следующий абзац, "циферки не сходятся".Скриншот выше - это то, что я ищу, спасибо, но, кажется, я чего-то не понимаю.В июне у меня были операции, они отражены в выписке (26.06 и далее). Возможно они проведены июлем, но сведений об этом банк не дает. Итого у меня пару тысяч гривен потрачено июнем, а тас24 даёт