RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1837183818391840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Искатель написав:А когда погасил - где-то видно, как в "Привате", или хотя бы как в "Альфе", что ничего не должен (в льготном периоде)?

Да. Если частично погасил (было какое-то зачисление) - то на следующий день сумма в льготном там уменьшится
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21320
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 4731 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:13

  Faceless написав:
  Искатель написав:А когда погасил - где-то видно, как в "Привате", или хотя бы как в "Альфе", что ничего не должен (в льготном периоде)?

Да. Если частично погасил (было какое-то зачисление) - то на следующий день сумма в льготном там уменьшится


Спасибо огромное!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 22.02.16
Подякував: 153 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:16

  Faceless написав:
  Искатель написав:А когда погасил - где-то видно, как в "Привате", или хотя бы как в "Альфе", что ничего не должен (в льготном периоде)?

Да. Если частично погасил (было какое-то зачисление) - то на следующий день сумма в льготном там уменьшится

Ток ОМП "вечно" висит! Гасил грейсовую или не гасил, а ОМП красуется на своём месте :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24907
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1992 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:26

Покращеватели покращевали-покращевали, да не покращили
mustbe
 
Повідомлень: 571
З нами з: 27.12.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1837183818391840
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: djsmile2, karkar і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58178)
19.07.2018 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.