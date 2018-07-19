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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:11
Искатель написав:
А когда погасил - где-то видно, как в "Привате", или хотя бы как в "Альфе", что ничего не должен (в льготном периоде)?
Да. Если частично погасил (было какое-то зачисление) - то на следующий день сумма в льготном там уменьшится
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Faceless
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:13
Faceless написав: Искатель написав:
А когда погасил - где-то видно, как в "Привате", или хотя бы как в "Альфе", что ничего не должен (в льготном периоде)?
Да. Если частично погасил (было какое-то зачисление) - то на следующий день сумма в льготном там уменьшится
Спасибо огромное!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:16
Faceless написав: Искатель написав:
А когда погасил - где-то видно, как в "Привате", или хотя бы как в "Альфе", что ничего не должен (в льготном периоде)?
Да. Если частично погасил (было какое-то зачисление) - то на следующий день сумма в льготном там уменьшится
Ток ОМП "вечно" висит! Гасил грейсовую или не гасил, а ОМП красуется на своём месте
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:26
Покращеватели покращевали-покращевали, да не покращили
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mustbe
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:57
Нагадайте, чи можна мати дві кредитки з лімітами в ТАСі?
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Кочевник
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:00
Кочевник Да
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югин
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:01
Кочевник написав:
Нагадайте, чи можна мати дві кредитки з лімітами в ТАСі?
Так, наприклад, у Клієнта може бути одночасно Велика п'ятірка та Вікенд.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 19 лип, 2018 21:50
TASCOMBANK написав: Кочевник написав:
Нагадайте, чи можна мати дві кредитки з лімітами в ТАСі?
Так, наприклад, у Клієнта може бути одночасно Велика п'ятірка та Вікенд.
Я так понял, что спрашивалось не просто про две кредитные карты, а именно с лимитами. Помнится, даже один лимит получить было проблемой. ТАС уже так подобрел, что теперь по два лимита раздает? :O Если это так, то это привлекатальный прогресс
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candidat
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