Faceless написав:
Да, можно две с лимитами. У меня уже пару лет и Викенд и Б5 с лимитами
Це корупція. Так ТАС підлабузничає з модератором
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:49
Це корупція. Так ТАС підлабузничає з модератором
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:07
Кочевник
Уже отписывались минимум несколько человек, никак не связанные с банком и форумом, что получили лимиты на обеих кредитках ТАСа.
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 20 лип, 2018 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:12
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Может мы тоже модераторы, только тайные)
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