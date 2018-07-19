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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:49
Faceless написав: candidat написав:
Я так понял, что спрашивалось не просто про две кредитные карты, а именно с лимитами. Помнится, даже один лимит получить было проблемой. ТАС уже так подобрел, что теперь по два лимита раздает? :O Если это так, то это привлекатальный прогресс
Да, можно две с лимитами. У меня уже пару лет и Викенд и Б5 с лимитами
Це корупція. Так ТАС підлабузничає з модератором
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Кочевник
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:07
Кочевник
Уже отписывались минимум несколько человек, никак не связанные с банком и форумом, что получили лимиты на обеих кредитках ТАСа.
Востаннє редагувалось Vorlon
в П'ят 20 лип, 2018 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:12
Vorlon написав:Кочевник
Не надо обобщать - тут отписывались минимум несколько человек, никак не связанные с банком и форумом, что получили лимиты на обеих кредитках ТАСа.
Смайлік же поставив
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Кочевник
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:51
Может мы тоже модераторы, только тайные)
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Alex_ki
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:17
Vorlon написав:
Уже отписывались минимум несколько человек, никак не связанные с банком и форумом, что получили лимиты на обеих кредитках ТАСа.
Да, и под настроение банк эти лимиты повышает.
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wig
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:36
TASCOMBANK написав: Кочевник написав:
Нагадайте, чи можна мати дві кредитки з лімітами в ТАСі?
Так, наприклад, у Клієнта може бути одночасно Велика п
П'ятірка та Вікенд.
И даже две б5 с кредлимитами.
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guntherhouse777
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