Faceless написав:
Да, можно две с лимитами. У меня уже пару лет и Викенд и Б5 с лимитами
Це корупція. Так ТАС підлабузничає з модератором
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:49
Це корупція. Так ТАС підлабузничає з модератором
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:07
Кочевник
Уже отписывались минимум несколько человек, никак не связанные с банком и форумом, что получили лимиты на обеих кредитках ТАСа.
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 20 лип, 2018 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:12
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Может мы тоже модераторы, только тайные)
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:17
Да, и под настроение банк эти лимиты повышает.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:36
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:40
Оплата коммуналки без комиссии
Коллеги, подскажите какой-нибудь сервис типа Портмоне или PayHub, на которых при оплате коммуналки можно получить кешбек по карте Викенд, но чтоб оплата была без комиссии. Есть такие? А то у обозначенных выше без комиссии только два и три месяца соответственно. У меня уже родственники закончились Интересует в первую очередь оплата за придомовую территорию, он же ГИВЦ, он же ГIОЦ, он же Гога, он же Гоша... Если совсем без комиссии нет, подскажите, у какого сервиса самая маленькая. Всяких Изипеев, Моих карт от Ощада и т.п. у меня нет, поэтому сервисы с оплатой без комиссии только этими картами не предлагайте
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А так пробовали тоже?
viewtopic.php?p=4408580#p4408580
... делайте хоть что-нибудь!
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