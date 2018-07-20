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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1839184018411842>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:49

  Faceless написав:
  candidat написав:Я так понял, что спрашивалось не просто про две кредитные карты, а именно с лимитами. Помнится, даже один лимит получить было проблемой. ТАС уже так подобрел, что теперь по два лимита раздает? :O Если это так, то это привлекатальный прогресс

Да, можно две с лимитами. У меня уже пару лет и Викенд и Б5 с лимитами

Це корупція. Так ТАС підлабузничає з модератором :D
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:07

Кочевник
Уже отписывались минимум несколько человек, никак не связанные с банком и форумом, что получили лимиты на обеих кредитках ТАСа. :P
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 20 лип, 2018 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:12

  Vorlon написав:Кочевник
Не надо обобщать - тут отписывались минимум несколько человек, никак не связанные с банком и форумом, что получили лимиты на обеих кредитках ТАСа.

Смайлік же поставив
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Может мы тоже модераторы, только тайные)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:17

  Vorlon написав:Уже отписывались минимум несколько человек, никак не связанные с банком и форумом, что получили лимиты на обеих кредитках ТАСа.

Да, и под настроение банк эти лимиты повышает.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:36

  TASCOMBANK написав:
  Кочевник написав:Нагадайте, чи можна мати дві кредитки з лімітами в ТАСі?


Так, наприклад, у Клієнта може бути одночасно Велика п
П'ятірка та Вікенд.

И даже две б5 с кредлимитами.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:40

Оплата коммуналки без комиссии

Коллеги, подскажите какой-нибудь сервис типа Портмоне или PayHub, на которых при оплате коммуналки можно получить кешбек по карте Викенд, но чтоб оплата была без комиссии. Есть такие? А то у обозначенных выше без комиссии только два и три месяца соответственно. У меня уже родственники закончились :) Интересует в первую очередь оплата за придомовую территорию, он же ГИВЦ, он же ГIОЦ, он же Гога, он же Гоша... :) Если совсем без комиссии нет, подскажите, у какого сервиса самая маленькая. Всяких Изипеев, Моих карт от Ощада и т.п. у меня нет, поэтому сервисы с оплатой без комиссии только этими картами не предлагайте :)
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  candidat написав:подскажите какой-нибудь сервис типа Портмоне

А так пробовали тоже?
viewtopic.php?p=4408580#p4408580
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вроде как Изя такое даёт делать и без комиссии через мастерпасс. Вот только у меня область и половины поставщиков нет (
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:27

Здесь писали, что если погасить кредитку по P2P, то зачисление будет (согласно регламенту) до 14:00 завтрашнего дня.
А если сделать P2P перевод в воскресенье(в нерабочий день)... зачислится в понедельник или во вторник? Очень интересно!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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