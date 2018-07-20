Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:40

Коллеги, подскажите какой-нибудь сервис типа Портмоне или PayHub, на которых при оплате коммуналки можно получить кешбек по карте Викенд, но чтоб оплата была без комиссии. Есть такие? А то у обозначенных выше без комиссии только два и три месяца соответственно. У меня уже родственники закончилисьИнтересует в первую очередь оплата за придомовую территорию, он же ГИВЦ, он же ГIОЦ, он же Гога, он же Гоша...Если совсем без комиссии нет, подскажите, у какого сервиса самая маленькая. Всяких Изипеев, Моих карт от Ощада и т.п. у меня нет, поэтому сервисы с оплатой без комиссии только этими картами не предлагайте