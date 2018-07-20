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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:57
Искатель написав:
Здесь писали, что если погасить кредитку по P2P, то зачисление будет (согласно регламенту) до 14:00 завтрашнего дня.
А если сделать P2P перевод в воскресенье(в нерабочий день)... зачислится в понедельник или во вторник? Очень интересно!
Авторизационный остаток - мгновенно, проводка - в 14-00 первого рабочего.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:51
А когда изменяется "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді"?
Сегодня гасил частично переводом по СЭП из "Альфы". Деньги фактически упали в 11 с копейками, по идее, в течение дня должны были провестись по счету (согласно регламенту), но вот уже 18:51, а "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" не изменилась?
Странно.
Я экспериментирую с разными типами погашения, чтобы понять, когда вообще надо гасить...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:01
Искатель написав:
но вот уже 18:51, а "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" не изменилась?
Она изменяется раз в сутки ночью, а не онлайн.
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Vorlon
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:29
Но фактически задержка отображения не влияет на грейс, что хорошо) 25 числа с Коко сэпил, все в порядке, без выпадений было
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Alex_ki
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:01
Vorlon написав: Искатель написав:
но вот уже 18:51, а "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" не изменилась?
Она изменяется раз в сутки ночью, а не онлайн.
Я уже понял, что не онлайн
Т.е. если я правильно понял, главное - сделать все вовремя. А то, что отобразится позже - на сохранение грейса не влияет, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:07
Искатель
Именно!
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Vorlon
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:38
Искатель написав: Faceless написав: Искатель написав:
А когда погасил - где-то видно, как в "Привате", или хотя бы как в "Альфе", что ничего не должен (в льготном периоде)?
Да. Если частично погасил (было какое-то зачисление) - то на следующий день сумма в льготном там уменьшится
Спасибо огромное!
Искатель написав:Сегодня гасил
частично переводом по СЭП из "Альфы". Деньги фактически упали в 11 с копейками, по идее, в течение дня должны были провестись по счету (согласно регламенту), но вот уже 18:51
, а "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" не изменилась
?Странно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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