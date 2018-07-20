Авторизационный остаток - мгновенно, проводка - в 14-00 первого рабочего.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:57
Авторизационный остаток - мгновенно, проводка - в 14-00 первого рабочего.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:51
А когда изменяется "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді"?
Сегодня гасил частично переводом по СЭП из "Альфы". Деньги фактически упали в 11 с копейками, по идее, в течение дня должны были провестись по счету (согласно регламенту), но вот уже 18:51, а "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" не изменилась?
Странно.
Я экспериментирую с разными типами погашения, чтобы понять, когда вообще надо гасить...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:01
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Но фактически задержка отображения не влияет на грейс, что хорошо) 25 числа с Коко сэпил, все в порядке, без выпадений было
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:01
Я уже понял, что не онлайн
Т.е. если я правильно понял, главное - сделать все вовремя. А то, что отобразится позже - на сохранение грейса не влияет, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
|