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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1839184018411842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:57

  Искатель написав:Здесь писали, что если погасить кредитку по P2P, то зачисление будет (согласно регламенту) до 14:00 завтрашнего дня.
А если сделать P2P перевод в воскресенье(в нерабочий день)... зачислится в понедельник или во вторник? Очень интересно!

Авторизационный остаток - мгновенно, проводка - в 14-00 первого рабочего.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:51

А когда изменяется "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді"?

Сегодня гасил частично переводом по СЭП из "Альфы". Деньги фактически упали в 11 с копейками, по идее, в течение дня должны были провестись по счету (согласно регламенту), но вот уже 18:51, а "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" не изменилась?

Странно.
Я экспериментирую с разными типами погашения, чтобы понять, когда вообще надо гасить...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:01

  Искатель написав:но вот уже 18:51, а "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" не изменилась?

Она изменяется раз в сутки ночью, а не онлайн.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Но фактически задержка отображения не влияет на грейс, что хорошо) 25 числа с Коко сэпил, все в порядке, без выпадений было
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:01

  Vorlon написав:
  Искатель написав:но вот уже 18:51, а "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" не изменилась?

Она изменяется раз в сутки ночью, а не онлайн.


Я уже понял, что не онлайн :)
Т.е. если я правильно понял, главное - сделать все вовремя. А то, что отобразится позже - на сохранение грейса не влияет, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:07

Искатель
Именно!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:38

  Искатель написав:
  Faceless написав:
  Искатель написав:А когда погасил - где-то видно, как в "Привате", или хотя бы как в "Альфе", что ничего не должен (в льготном периоде)?

Да. Если частично погасил (было какое-то зачисление) - то на следующий день сумма в льготном там уменьшится


Спасибо огромное!

  Искатель написав:Сегодня гасил частично переводом по СЭП из "Альфы". Деньги фактически упали в 11 с копейками, по идее, в течение дня должны были провестись по счету (согласно регламенту), но вот уже 18:51, а "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" не изменилась?

Странно.
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klug
 
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