Искатель написав:Здесь писали, что если погасить кредитку по P2P, то зачисление будет (согласно регламенту) до 14:00 завтрашнего дня. А если сделать P2P перевод в воскресенье(в нерабочий день)... зачислится в понедельник или во вторник? Очень интересно!
Авторизационный остаток - мгновенно, проводка - в 14-00 первого рабочего.
А когда изменяется "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді"?
Сегодня гасил частично переводом по СЭП из "Альфы". Деньги фактически упали в 11 с копейками, по идее, в течение дня должны были провестись по счету (согласно регламенту), но вот уже 18:51, а "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" не изменилась?
Странно. Я экспериментирую с разными типами погашения, чтобы понять, когда вообще надо гасить...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:А когда погасил - где-то видно, как в "Привате", или хотя бы как в "Альфе", что ничего не должен (в льготном периоде)?
Да. Если частично погасил (было какое-то зачисление) - то на следующий день сумма в льготном там уменьшится
Спасибо огромное!
Искатель написав:Сегодня гасил частично переводом по СЭП из "Альфы". Деньги фактически упали в 11 с копейками, по идее, в течение дня должны были провестись по счету (согласно регламенту), но вот уже 18:51, а "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" не изменилась?
Вниманию клиентов! Плановые работы по установке обновлений серверного оборудования банка
Информируем, что с целью улучшения качества обслуживания клиентов Банка 22 июля 2018 года ТАСКОМБАНК будет проводить комплекс плановых работ по установке обновлений серверного оборудования банка.
В связи с этим, с 19:00 до 21:00 воскресенья, 22.07.2018 года, доступность некоторых банковских сервисов может быть ограничена. В частности, в указанный выше период времени для клиентов ТАСКОМБАНКа возможны ограничения доступности сервиса пополнения карт и счетов через платежные терминалы самообслуживания Банка, выполнения платежных операций в отделениях банка, системе интернет-банкинга ТАС24 и системе «Клиент-Банк». Также будет ограничена работа сервисов обслуживания клиентов через Контакт-центр Банка.