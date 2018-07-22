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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1841184218431844>

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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:38

  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:Здесь писали, что если погасить кредитку по P2P, то зачисление будет (согласно регламенту) до 14:00 завтрашнего дня.
А если сделать P2P перевод в воскресенье(в нерабочий день)... зачислится в понедельник или во вторник? Очень интересно!

Авторизационный остаток - мгновенно, проводка - в 14-00 первого рабочего.


Как быть с кредитными лимитом 500 грн, чтобы не пролететь с кешбеком, после каждой покупки ждать проводку по счету этой покупки, потом гасить и ждать проводку по счету пополнения и только потом делать следующую покупку? Или можно сразу после пополнения (п2п) делать следующую покупку?
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:31

HackStock только после проводки ваше пополнение...если оно конечно не выше кред.лимита - станет кредитными средствами
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 18:19

  -VICTOR- написав:HackStock только после проводки ваше пополнение...если оно конечно не выше кред.лимита - станет кредитными средствами

т.е. если я не подожду проводку пополняшки и сделаю покупку, то кешбека не будет, система зачтет это как покупка в счет собственных средств?
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 19:33

  HackStock написав:
  -VICTOR- написав:HackStock только после проводки ваше пополнение...если оно конечно не выше кред.лимита - станет кредитными средствами

т.е. если я не подожду проводку пополняшки и сделаю покупку, то кешбека не будет, система зачтет это как покупка в счет собственных средств?

Нет, ко времени проведения по счету покупки, пополнение скорее всего проведется.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:15

Если пополнять СЭПом, то быстрее и 100% проведется
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:58

  BBC написав:Если пополнять СЭПом, то быстрее и 100% проведется

авторизационный остаток сэпом мгновенно не обновится ведь.
Кредитный лимит 500 грн
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

HackStock написав:т.е. если я не подожду проводку пополняшки и сделаю покупку, то кешбека не будет, система зачтет это как покупка в счет собственных средств?


Кэшбэк начисляется при проведении списания по счету и при условии только за счёт кредитных средств. Если не будите ждать и контролировать можете ничего и не получить. . Хотя при кредлимите 500 грн это утомительное да и не очень финансово выгодное занятие.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:07

  Aps написав:
HackStock написав:т.е. если я не подожду проводку пополняшки и сделаю покупку, то кешбека не будет, система зачтет это как покупка в счет собственных средств?


Кэшбэк начисляется при проведении списания по счету и при условии только за счёт кредитных средств. Если не будите ждать и контролировать можете ничего и не получить. . Хотя при кредлимите 500 грн это утомительное да и не очень финансово выгодное занятие.


Вот у меня ситуация, иду я в АТБ и скупляюсь на 450 грн, выхожу из АТБ и гашу кредит P2P переводом 450 грн, потом сразу захожу в Сильпо и скупляюсь на 300 грн.
Кешбек будет или нет?
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:12

Будет на одну из сумм
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:15

  BBC написав:Будет на одну из сумм

что в этом порядке действий стоит делать иначе, чтобы был на обе покупки?
HackStock
 
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