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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лип, 2018 16:38
guntherhouse777 написав: Искатель написав:
Здесь писали, что если погасить кредитку по P2P, то зачисление будет (согласно регламенту) до 14:00 завтрашнего дня.
А если сделать P2P перевод в воскресенье(в нерабочий день)... зачислится в понедельник или во вторник? Очень интересно!
Авторизационный остаток - мгновенно, проводка - в 14-00 первого рабочего.
Как быть с кредитными лимитом 500 грн, чтобы не пролететь с кешбеком, после каждой покупки ждать проводку по счету этой покупки, потом гасить и ждать проводку по счету пополнения и только потом делать следующую покупку? Или можно сразу после пополнения (п2п) делать следующую покупку?
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Додано: Нед 22 лип, 2018 17:31
HackStock только после проводки ваше пополнение...если оно конечно не выше кред.лимита - станет кредитными средствами
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Додано: Нед 22 лип, 2018 18:19
-VICTOR- написав:HackStock
только после проводки ваше пополнение...если оно конечно не выше кред.лимита - станет кредитными средствами
т.е. если я не подожду проводку пополняшки и сделаю покупку, то кешбека не будет, система зачтет это как покупка в счет собственных средств?
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Додано: Нед 22 лип, 2018 19:33
HackStock написав: -VICTOR- написав:HackStock
только после проводки ваше пополнение...если оно конечно не выше кред.лимита - станет кредитными средствами
т.е. если я не подожду проводку пополняшки и сделаю покупку, то кешбека не будет, система зачтет это как покупка в счет собственных средств?
Нет, ко времени проведения по счету покупки, пополнение скорее всего проведется.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 20:15
Если пополнять СЭПом, то быстрее и 100% проведется
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:58
BBC написав:
Если пополнять СЭПом, то быстрее и 100% проведется
авторизационный остаток сэпом мгновенно не обновится ведь.
Кредитный лимит 500 грн
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HackStock
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:00
HackStock написав:т.е. если я не подожду проводку пополняшки и сделаю покупку, то кешбека не будет, система зачтет это как покупка в счет собственных средств?
Кэшбэк начисляется при проведении списания по счету и при условии только за счёт кредитных средств. Если не будите ждать и контролировать можете ничего и не получить. . Хотя при кредлимите 500 грн это утомительное да и не очень финансово выгодное занятие.
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Aps
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:07
Aps написав:
HackStock написав:т.е. если я не подожду проводку пополняшки и сделаю покупку, то кешбека не будет, система зачтет это как покупка в счет собственных средств?
Кэшбэк начисляется при проведении списания по счету и при условии только за счёт кредитных средств. Если не будите ждать и контролировать можете ничего и не получить. . Хотя при кредлимите 500 грн это утомительное да и не очень финансово выгодное занятие.
Вот у меня ситуация, иду я в АТБ и скупляюсь на 450 грн, выхожу из АТБ и гашу кредит P2P переводом 450 грн, потом сразу захожу в Сильпо и скупляюсь на 300 грн.
Кешбек будет или нет?
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HackStock
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:12
Будет на одну из сумм
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:15
BBC написав:
Будет на одну из сумм
что в этом порядке действий стоит делать иначе, чтобы был на обе покупки?
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HackStock
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