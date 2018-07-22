RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1841184218431844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:18

  HackStock написав:
  BBC написав:Если пополнять СЭПом, то быстрее и 100% проведется

авторизационный остаток сэпом мгновенно не обновится ведь.
Кредитный лимит 500 грн

В этом плане р2р обычно подымает авторизац остаток мнгновенно, а проводится на сл. опердень. Списание трат тоже обычно проводится на сл. опердень. Утренний СЭП из непривата обычно проводится текущим оперднем. Вам главное отследить, шобы по счету текущий приход был не позже нового расхода (эт овер) и не ранее старого расхода(эт за свои без КБ), и в один опердень приход-расход мона тулить.
От и эспериментируйте с любимыми магазами и ИБ, лимит у вас как раз для экскриментов, не оч. больно будет для науки :) :)
Сначала сделайте зазор в 2 опердня между тратой и пополняшкой, отследите выписку... Потом 1 опердень, а там може и день-в-день выйдет, особенно если мерчант в магазе или инете не Тася :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24938
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1997 раз.
Подякували: 2810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

HackStock написав:
Вот у меня ситуация, иду я в АТБ и скупляюсь на 450 грн, выхожу из АТБ и гашу кредит P2P переводом 450 грн, потом сразу захожу в Сильпо и скупляюсь на 300 грн.
Кешбек будет или нет?



От того как в банке проведут эти операции можете получить следующие варианты.
1. Кэшбэк только на первую операцию.
2. Кэшбэк только на вторую операцию.
3. Кэшбэк на обе операции.
4. Нет кэшбэка.
5. Несанкционированый овер по одной из операций.

5-й пункт может они как то уже и обходят но при старте программы помнится народ жаловался.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:25

Aps что-то мне подсказывает, что будет 4 вариант)))
Спасибо, я понял что могут крутить как хотят и остается только ждать проводок, чтобы все было как мне надо
HackStock
 
Повідомлень: 67
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:38

  HackStock написав:Вот у меня ситуация, иду я в АТБ и скупляюсь на 450 грн, выхожу из АТБ и гашу кредит P2P переводом 450 грн, потом сразу захожу в Сильпо и скупляюсь на 300 грн.
Кешбек будет или нет?


Я так понял, что перед походом в атб на карте был ноль, кредитный лимит 500 грн
В таком случае будет кешбек на первую операцию в 450 грн
Проводка по счёту проходит в течении 3 дней.
Поэтому система посчитает, что вторая операция была проведена за свои средства от р2р, и кешбека не будет
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2508
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:42

  HackStock написав:
  BBC написав:Будет на одну из сумм

что в этом порядке действий стоит делать иначе, чтобы был на обе покупки?


Не сношать себе мозк дебеткой таси и оформить дебетку симы
curiousobro
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 21.07.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1841184218431844
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, Грйс-мэн, vitaliy1111, Vorlon і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.