В этом плане р2р обычно подымает авторизац остаток мнгновенно, а проводится на сл. опердень. Списание трат тоже обычно проводится на сл. опердень. Утренний СЭП из непривата обычно проводится текущим оперднем. Вам главное отследить, шобы по счету текущий приход был не позже нового расхода (эт овер) и не ранее старого расхода(эт за свои без КБ), и в один опердень приход-расход мона тулить. От и эспериментируйте с любимыми магазами и ИБ, лимит у вас как раз для экскриментов, не оч. больно будет для науки Сначала сделайте зазор в 2 опердня между тратой и пополняшкой, отследите выписку... Потом 1 опердень, а там може и день-в-день выйдет, особенно если мерчант в магазе или инете не Тася
HackStock написав: Вот у меня ситуация, иду я в АТБ и скупляюсь на 450 грн, выхожу из АТБ и гашу кредит P2P переводом 450 грн, потом сразу захожу в Сильпо и скупляюсь на 300 грн. Кешбек будет или нет?
От того как в банке проведут эти операции можете получить следующие варианты. 1. Кэшбэк только на первую операцию. 2. Кэшбэк только на вторую операцию. 3. Кэшбэк на обе операции. 4. Нет кэшбэка. 5. Несанкционированый овер по одной из операций.
5-й пункт может они как то уже и обходят но при старте программы помнится народ жаловался.
HackStock написав:Вот у меня ситуация, иду я в АТБ и скупляюсь на 450 грн, выхожу из АТБ и гашу кредит P2P переводом 450 грн, потом сразу захожу в Сильпо и скупляюсь на 300 грн. Кешбек будет или нет?
Я так понял, что перед походом в атб на карте был ноль, кредитный лимит 500 грн В таком случае будет кешбек на первую операцию в 450 грн Проводка по счёту проходит в течении 3 дней. Поэтому система посчитает, что вторая операция была проведена за свои средства от р2р, и кешбека не будет