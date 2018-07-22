В этом плане р2р обычно подымает авторизац остаток мнгновенно, а проводится на сл. опердень. Списание трат тоже обычно проводится на сл. опердень. Утренний СЭП из непривата обычно проводится текущим оперднем. Вам главное отследить, шобы по счету текущий приход был не позже нового расхода (эт овер) и не ранее старого расхода(эт за свои без КБ), и в один опердень приход-расход мона тулить. От и эспериментируйте с любимыми магазами и ИБ, лимит у вас как раз для экскриментов, не оч. больно будет для науки Сначала сделайте зазор в 2 опердня между тратой и пополняшкой, отследите выписку... Потом 1 опердень, а там може и день-в-день выйдет, особенно если мерчант в магазе или инете не Тася
HackStock написав: Вот у меня ситуация, иду я в АТБ и скупляюсь на 450 грн, выхожу из АТБ и гашу кредит P2P переводом 450 грн, потом сразу захожу в Сильпо и скупляюсь на 300 грн. Кешбек будет или нет?
От того как в банке проведут эти операции можете получить следующие варианты. 1. Кэшбэк только на первую операцию. 2. Кэшбэк только на вторую операцию. 3. Кэшбэк на обе операции. 4. Нет кэшбэка. 5. Несанкционированый овер по одной из операций.
5-й пункт может они как то уже и обходят но при старте программы помнится народ жаловался.
HackStock написав:Вот у меня ситуация, иду я в АТБ и скупляюсь на 450 грн, выхожу из АТБ и гашу кредит P2P переводом 450 грн, потом сразу захожу в Сильпо и скупляюсь на 300 грн. Кешбек будет или нет?
Я так понял, что перед походом в атб на карте был ноль, кредитный лимит 500 грн В таком случае будет кешбек на первую операцию в 450 грн Проводка по счёту проходит в течении 3 дней. Поэтому система посчитает, что вторая операция была проведена за свои средства от р2р, и кешбека не будет
curiousobro написав:Не сношать себе мозк дебеткой таси и оформить дебетку симы
первое толковое предложение =) вообще не понимаю зачем народ изголяется с картами таськи если кред лимита даже на месяц не хватает. тут на форуме все на аллу гонят что реальный грейс в пределах месяца но у таськи как те ежики - колются, плачут но продолжают есть свет клином что ли на таське сошелся.
ЗЫ я он себе на халву оформил викенд - дали с нулевым лимитом. положил на полку и забыл. есть и интереснее варианты.
HackStock написав:Вот у меня ситуация, иду я в АТБ и скупляюсь на 450 грн, выхожу из АТБ и гашу кредит P2P переводом 450 грн, потом сразу захожу в Сильпо и скупляюсь на 300 грн. Кешбек будет или нет?
как по мне велика вероятность нарваться на непозволенный овер (т.е. покупки по счёту проведутся раньше чем п2п) *(хотя может тася платит кешбек и за непозволенный овер - этож не личные средства ) З,Ы. я бы закинул денег на ощадный (там каждый день процент капает), а после проведение покупки по счёту гасил бы через тас24 ( с ощадного на Б5) p2p - с этой схемы бы убрал совсем - они очень ненадёжны могут до 5 дней проводится, а в указаном варианте в Сильпо платил бы уже другой картой