Додано: Нед 22 лип, 2018 22:18

HackStock написав: BBC написав: Если пополнять СЭПом, то быстрее и 100% проведется Если пополнять СЭПом, то быстрее и 100% проведется

авторизационный остаток сэпом мгновенно не обновится ведь.

Кредитный лимит 500 грн авторизационный остаток сэпом мгновенно не обновится ведь.Кредитный лимит 500 грн

В этом плане р2р обычно подымает авторизац остаток мнгновенно, а проводится на сл. опердень. Списание трат тоже обычно проводится на сл. опердень. Утренний СЭП из непривата обычно проводится текущим оперднем. Вам главное отследить, шобы по счету текущий приход был не позже нового расхода (эт овер) и не ранее старого расхода(эт за свои без КБ), и в один опердень приход-расход мона тулить.От и эспериментируйте с любимыми магазами и ИБ, лимит у вас как раз для экскриментов, не оч. больно будет для наукиСначала сделайте зазор в 2 опердня между тратой и пополняшкой, отследите выписку... Потом 1 опердень, а там може и день-в-день выйдет, особенно если мерчант в магазе или инете не Тася