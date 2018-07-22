мне от подумалось - а какой %% клиентов у таськи который кредиткой пользуется на все 100% ? т.е. покупает не только текучку в течении месяца что бы в грейсе отстаться а и дорогие вещи которые платит по пол года а то и год. ведь для этого нужен нормальный лимит не меньше трех средних зарплат. но по озвученным лимитам на форуме мне вообще не понятно - на ком они зарабатывают?
mephala написав:мне от подумалось - а какой %% клиентов у таськи который кредиткой пользуется на все 100% ? т.е. покупает не только текучку в течении месяца что бы в грейсе отстаться а и дорогие вещи которые платит по пол года а то и год. ведь для этого нужен нормальный лимит не меньше трех средних зарплат. но по озвученным лимитам на форуме мне вообще не понятно - на ком они зарабатывают?
Таких более половины. И такие на форумах не сидят, тут аудитория своеобразная, свинорыльская.
mephala написав:мне от подумалось - а какой %% клиентов у таськи который кредиткой пользуется на все 100% ? т.е. покупает не только текучку в течении месяца что бы в грейсе отстаться а и дорогие вещи которые платит по пол года а то и год. ведь для этого нужен нормальный лимит не меньше трех средних зарплат. но по озвученным лимитам на форуме мне вообще не понятно - на ком они зарабатывают?
Таких более половины. И такие на форумах не сидят, тут аудитория своеобразная, свинорыльская.
Вы правы на все сто... Часто бывая в банках постоянно замечаю "заемщиков" в возрасте от 18до50 которые пытаются открыть очередную кредитку, а им специалист объясняет, что скоринг не даёт им лимит потому как долгов накоплено уже в других банков ого-го. А они умоляю, просят ведь им надо гасить в другом месте и там похоже уже на них конкретно наехали. Среди моих знакомых тоже есть люди, которые имея букет карт по сути платят везде лишь омп, потому как загаситься для грейса просто не в состоянии. Да что за примером ходить - Мои сваты, далеко не безденежные люди тоже платили только омп, снимали наличии с приватовскую кредитки пока я не стал им объяснять очевидные вещи. Но даже после проведённого ликбеза все также умудряются вылетать из грейса. В общем с финансовой грамотностью в нашей стране - беда.
clientage написав:В этом плане р2р обычно подымает авторизац остаток мнгновенно, а проводится на сл. опердень. Списание трат тоже обычно проводится на сл. опердень.
Можно вот здесь чуточку остановиться и углубиться? Вчера через TAS2U пополнил Б5 на сумму, необходимую для продолжения нахождения в грейсе (т.е. по тратам за июнь). Сумма, естественно, отобразилась на остатке немедленно. И в выписке она тоже видна (Поповнення карткового рахунку через термінал №31......2, 536639**********, , м.Київ, 01032, m. Kiev, vul. S. Petlyuri, 30 31000392 01032, m. Kiev, vul. S. Petlyuri, 30) , не изменился только остаток "Суми заборгованості за кредитом у пільговому періоді" (но это, по идее, после полуночи произойдет). Вопрос: а как увидеть, что уже провелось по счету? Повторюсь, в выписке по Рахунку Б5 уже такая строчка есть.
Посмотреть в старом ИБ (ТАС24) - когда эта строчка в выписке станет кириллицей - значит провелось
mephala написав:мне от подумалось - а какой %% клиентов у таськи который кредиткой пользуется на все 100% ? т.е. покупает не только текучку в течении месяца что бы в грейсе отстаться а и дорогие вещи которые платит по пол года а то и год. ведь для этого нужен нормальный лимит не меньше трех средних зарплат. но по озвученным лимитам на форуме мне вообще не понятно - на ком они зарабатывают?
Таких более половины. И такие на форумах не сидят, тут аудитория своеобразная, свинорыльская.
выходит лимит обрезают токо свинорылам что ли? от не прикидую как бы я посмотрел на банк наливший лимит 500 грн если бы зашел в банк по кредитку с целью пользоваться длинным кредитом.
Искатель написав:Так я и смотрел вроде в старом ИБ https://tas24.ua/v1/cgi/bsi.dll?T=RT_2A ... =UKRAINIAN - это старый? Там "Поповнення карткового рахунку... " - кириллицей, а m.Kiev и адрес дальше - латиницей. Что именно должно стать кириллицей, вот этот адрес?
Это значит что по счету прошло. Просто регламент выравнивания кредитных остатков идет по рабочим дням, сегодня после 10 вечера или завтра с утра уже будет учтено