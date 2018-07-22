Додано: Пон 23 лип, 2018 08:41

Faceless написав: mephala написав: мне от подумалось - а какой %% клиентов у таськи который кредиткой пользуется на все 100% ?

т.е. покупает не только текучку в течении месяца что бы в грейсе отстаться а и дорогие вещи которые платит по пол года а то и год. ведь для этого нужен нормальный лимит не меньше трех средних зарплат.

но по озвученным лимитам на форуме мне вообще не понятно - на ком они зарабатывают? мне от подумалось - а какой %% клиентов у таськи который кредиткой пользуется на все 100% ?т.е. покупает не только текучку в течении месяца что бы в грейсе отстаться а и дорогие вещи которые платит по пол года а то и год. ведь для этого нужен нормальный лимит не меньше трех средних зарплат.но по озвученным лимитам на форуме мне вообще не понятно - на ком они зарабатывают?

Таких более половины.

И такие на форумах не сидят, тут аудитория своеобразная, свинорыльская. Таких более половины.И такие на форумах не сидят, тут аудитория своеобразная, свинорыльская.

Вы правы на все сто... Часто бывая в банках постоянно замечаю "заемщиков" в возрасте от 18до50 которые пытаются открыть очередную кредитку, а им специалист объясняет, что скоринг не даёт им лимит потому как долгов накоплено уже в других банков ого-го. А они умоляю, просят ведь им надо гасить в другом месте и там похоже уже на них конкретно наехали. Среди моих знакомых тоже есть люди, которые имея букет карт по сути платят везде лишь омп, потому как загаситься для грейса просто не в состоянии. Да что за примером ходить - Мои сваты, далеко не безденежные люди тоже платили только омп, снимали наличии с приватовскую кредитки пока я не стал им объяснять очевидные вещи. Но даже после проведённого ликбеза все также умудряются вылетать из грейса. В общем с финансовой грамотностью в нашей стране - беда.