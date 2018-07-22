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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1842184318441845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

мне от подумалось - а какой %% клиентов у таськи который кредиткой пользуется на все 100% ?
т.е. покупает не только текучку в течении месяца что бы в грейсе отстаться а и дорогие вещи которые платит по пол года а то и год. ведь для этого нужен нормальный лимит не меньше трех средних зарплат.
но по озвученным лимитам на форуме мне вообще не понятно - на ком они зарабатывают? :shock:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Господа, а где ТАСя проверяет кредитную историю? Сунулся в отделение за Б5, с порога отказ, на УБКИ запросов от ТАСи не поступало. В какую сторону копать?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:21

  mephala написав:мне от подумалось - а какой %% клиентов у таськи который кредиткой пользуется на все 100% ?
т.е. покупает не только текучку в течении месяца что бы в грейсе отстаться а и дорогие вещи которые платит по пол года а то и год. ведь для этого нужен нормальный лимит не меньше трех средних зарплат.
но по озвученным лимитам на форуме мне вообще не понятно - на ком они зарабатывают? :shock:

Таких более половины.
И такие на форумах не сидят, тут аудитория своеобразная, свинорыльская.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:41

  Faceless написав:
  mephala написав:мне от подумалось - а какой %% клиентов у таськи который кредиткой пользуется на все 100% ?
т.е. покупает не только текучку в течении месяца что бы в грейсе отстаться а и дорогие вещи которые платит по пол года а то и год. ведь для этого нужен нормальный лимит не меньше трех средних зарплат.
но по озвученным лимитам на форуме мне вообще не понятно - на ком они зарабатывают? :shock:

Таких более половины.
И такие на форумах не сидят, тут аудитория своеобразная, свинорыльская.
Вы правы на все сто... Часто бывая в банках постоянно замечаю "заемщиков" в возрасте от 18до50 которые пытаются открыть очередную кредитку, а им специалист объясняет, что скоринг не даёт им лимит потому как долгов накоплено уже в других банков ого-го. А они умоляю, просят ведь им надо гасить в другом месте и там похоже уже на них конкретно наехали. Среди моих знакомых тоже есть люди, которые имея букет карт по сути платят везде лишь омп, потому как загаситься для грейса просто не в состоянии. Да что за примером ходить - Мои сваты, далеко не безденежные люди тоже платили только омп, снимали наличии с приватовскую кредитки пока я не стал им объяснять очевидные вещи. Но даже после проведённого ликбеза все также умудряются вылетать из грейса. В общем с финансовой грамотностью в нашей стране - беда. :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:10

  Faceless написав:
  Искатель написав:
  clientage написав:В этом плане р2р обычно подымает авторизац остаток мнгновенно, а проводится на сл. опердень. Списание трат тоже обычно проводится на сл. опердень.


Можно вот здесь чуточку остановиться и углубиться?
Вчера через TAS2U пополнил Б5 на сумму, необходимую для продолжения нахождения в грейсе (т.е. по тратам за июнь).
Сумма, естественно, отобразилась на остатке немедленно. И в выписке она тоже видна (Поповнення карткового рахунку через термінал №31......2, 536639**********, , м.Київ, 01032, m. Kiev, vul. S. Petlyuri, 30 31000392 01032, m. Kiev, vul. S. Petlyuri, 30)
, не изменился только остаток "Суми заборгованості за кредитом у пільговому періоді" (но это, по идее, после полуночи произойдет).
Вопрос: а как увидеть, что уже провелось по счету? Повторюсь, в выписке по Рахунку Б5 уже такая строчка есть.


Посмотреть в старом ИБ (ТАС24) - когда эта строчка в выписке станет кириллицей - значит провелось


Так я и смотрел вроде в старом ИБ :)https://tas24.ua/v1/cgi/bsi.dll?T=RT_2A ... =UKRAINIAN - это старый?
Там "Поповнення карткового рахунку... " - кириллицей, а m.Kiev и адрес дальше - латиницей. Что именно должно стать кириллицей, вот этот адрес?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:16

  Faceless написав:
  mephala написав:мне от подумалось - а какой %% клиентов у таськи который кредиткой пользуется на все 100% ?
т.е. покупает не только текучку в течении месяца что бы в грейсе отстаться а и дорогие вещи которые платит по пол года а то и год. ведь для этого нужен нормальный лимит не меньше трех средних зарплат.
но по озвученным лимитам на форуме мне вообще не понятно - на ком они зарабатывают? :shock:

Таких более половины.
И такие на форумах не сидят, тут аудитория своеобразная, свинорыльская.

выходит лимит обрезают токо свинорылам что ли?
от не прикидую как бы я посмотрел на банк наливший лимит 500 грн если бы зашел в банк по кредитку с целью пользоваться длинным кредитом.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Искатель написав:Так я и смотрел вроде в старом ИБ https://tas24.ua/v1/cgi/bsi.dll?T=RT_2A ... =UKRAINIAN - это старый?
Там "Поповнення карткового рахунку... " - кириллицей, а m.Kiev и адрес дальше - латиницей. Что именно должно стать кириллицей, вот этот адрес?

Это значит что по счету прошло. Просто регламент выравнивания кредитных остатков идет по рабочим дням, сегодня после 10 вечера или завтра с утра уже будет учтено
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mephala написав:выходит лимит обрезают токо свинорылам что ли?
от не прикидую как бы я посмотрел на банк наливший лимит 500 грн если бы зашел в банк по кредитку с целью пользоваться длинным кредитом.

Ну 500 грн это совсем жестоко. А пару-тройку тысяч как правило пересичному наливают, а он их пользует как кеш-кредит.
Faceless
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