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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1843184418451846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:18

  Faceless написав:
  Искатель написав:Так я и смотрел вроде в старом ИБ https://tas24.ua/v1/cgi/bsi.dll?T=RT_2A ... =UKRAINIAN - это старый?
Там "Поповнення карткового рахунку... " - кириллицей, а m.Kiev и адрес дальше - латиницей. Что именно должно стать кириллицей, вот этот адрес?

Это значит что по счету прошло. Просто регламент выравнивания кредитных остатков идет по рабочим дням, сегодня после 10 вечера или завтра с утра уже будет учтено

От сёдня СЭПом гасил Виику на 2909ххх. С Алки (с 14:00) долетело за 1.5ч (СМСка пришла о зачислении). В ИБ провелось по счету и стало доступно для трат в виджете на гл. странице через +15..20мин. Но сама задолженность в грейсе до сих пор светится в свойсвах кредитки.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:21

  Esq написав:
  clientage написав:Значит анкета не подошла. Написали много кредитов, не работаете, мало получаете, много просите, есть депо у Таси... иль мож менагер затупил 8)


Настолько сурово за депо наказывают нонче? :)

У Таськи эт в порядке вещей :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24954
З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 1843184418451846
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