Искатель написав:Так я и смотрел вроде в старом ИБ https://tas24.ua/v1/cgi/bsi.dll?T=RT_2A ... =UKRAINIAN - это старый? Там "Поповнення карткового рахунку... " - кириллицей, а m.Kiev и адрес дальше - латиницей. Что именно должно стать кириллицей, вот этот адрес?
Это значит что по счету прошло. Просто регламент выравнивания кредитных остатков идет по рабочим дням, сегодня после 10 вечера или завтра с утра уже будет учтено
От сёдня СЭПом гасил Виику на 2909ххх. С Алки (с 14:00) долетело за 1.5ч (СМСка пришла о зачислении). В ИБ провелось по счету и стало доступно для трат в виджете на гл. странице через +15..20мин. Но сама задолженность в грейсе до сих пор светится в свойсвах кредитки.