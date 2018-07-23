ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:18
Faceless написав: Искатель написав:
Так я и смотрел вроде в старом ИБ
https://tas24.ua/v1/cgi/bsi.dll?T=RT_2A
... =UKRAINIAN - это старый?
Там "Поповнення карткового рахунку... " - кириллицей, а m.Kiev и адрес дальше - латиницей. Что именно должно стать кириллицей, вот этот адрес?
Это значит что по счету прошло. Просто регламент выравнивания кредитных остатков идет по рабочим дням, сегодня после 10 вечера или завтра с утра уже будет учтено
От сёдня СЭПом гасил Виику на 2909ххх. С Алки (с 14:00) долетело за 1.5ч (СМСка пришла о зачислении). В ИБ провелось по счету и стало доступно для трат в виджете на гл. странице через +15..20мин. Но сама задолженность в грейсе до сих пор светится в свойсвах кредитки.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 24962
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2813 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:21
Esq написав: clientage написав:
Значит анкета не подошла. Написали много кредитов, не работаете, мало получаете, много просите,
есть депо у Таси
... иль мож менагер затупил
Настолько сурово за депо наказывают нонче?
У Таськи эт в порядке вещей
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 24962
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2813 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:39
СЭПом на ощадный, без проблем заходит?
mihasik
Повідомлень: 383
З нами з: 26.10.11
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:53
mihasik да, без проблем
Кассандра
Повідомлень: 591
З нами з: 04.12.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 65 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:18
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли завтра погасить Большую Пятёрку через перевод с другой карты в TAS2U или это поздно? Или если завтра, то только СЭПом?
Andrew75
Повідомлень: 743
З нами з: 30.09.15
Подякував: 111 раз.
Подякували: 37 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:19
Andrew75 написав:
только СЭПом
Я уже отправил все суммы на погашение из Альфы
Vorlon
Повідомлень: 5751
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 597 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:24
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли завтра погасить Большую Пятёрку через перевод с другой карты в TAS2U или это поздно? Или если завтра, то только СЭПом?
Через тас2ю точно поздно, завтра только сэпом или налом в кассе по номеру счета
Stringer
Повідомлень: 7807
З нами з: 23.01.13
Подякував: 217 раз.
Подякували: 1070 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Банк Конкорд
,
andreyiskra
,
anikola13
, Google Feedfetcher,
imlex
,
slasva
,
Stringer
,
vollena71
,
Vorlon
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор