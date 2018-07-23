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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1844184518461847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:53

  uaprofi написав:пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка будет бесплатно, или возьмут 1% при зачислении :?:

Однозначно 1%, но не меньше 5грн.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:04

  uaprofi написав:пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка будет бесплатно, или возьмут 1% при зачислении :?:

в тарифах плативки все есть, возьмут комиссию :!:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:12

Lost

в тарифах нашёл только это "2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн"

там нечего не сказано про зачисление п2п переводов на карту (как понимаю пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка проходит именно как п2п перевод),
а многие банки за п2п не берут дополнительную комиссии за пополнение карты, даже при наличие подобных комиссий, вот собственно и интересуюсь вопросом
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  uaprofi написав:2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн

Якщо прийде 1 грн то імярек 9 винен буде?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:22

  uaprofi написав:Lost

в тарифах нашёл только это "2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн"

там нечего не сказано про зачисление п2п переводов на карту (как понимаю пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка проходит именно как п2п перевод),
а многие банки за п2п не берут дополнительную комиссии за пополнение карты, даже при наличие подобных комиссий, вот собственно и интересуюсь вопросом

Пишу с практики. Отправил через tas2u на плативку 10 грн, в итоге получил 5.
slasva
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