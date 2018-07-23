Однозначно 1%, но не меньше 5грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:53
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:04
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:12
Lost
в тарифах нашёл только это "2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн"
там нечего не сказано про зачисление п2п переводов на карту (как понимаю пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка проходит именно как п2п перевод),
а многие банки за п2п не берут дополнительную комиссии за пополнение карты, даже при наличие подобных комиссий, вот собственно и интересуюсь вопросом
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:14
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Якщо прийде 1 грн то імярек 9 винен буде?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:22
Пишу с практики. Отправил через tas2u на плативку 10 грн, в итоге получил 5.
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