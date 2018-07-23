RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1844184518461847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:53

  uaprofi написав:пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка будет бесплатно, или возьмут 1% при зачислении :?:

Однозначно 1%, но не меньше 5грн.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:04

  uaprofi написав:пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка будет бесплатно, или возьмут 1% при зачислении :?:

в тарифах плативки все есть, возьмут комиссию :!:
Lost
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 07.02.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:12

Lost

в тарифах нашёл только это "2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн"

там нечего не сказано про зачисление п2п переводов на карту (как понимаю пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка проходит именно как п2п перевод),
а многие банки за п2п не берут дополнительную комиссии за пополнение карты, даже при наличие подобных комиссий, вот собственно и интересуюсь вопросом
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1996
З нами з: 21.04.11
Подякував: 334 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  uaprofi написав:2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн

Якщо прийде 1 грн то імярек 9 винен буде?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25223
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:22

  uaprofi написав:Lost

в тарифах нашёл только это "2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн"

там нечего не сказано про зачисление п2п переводов на карту (как понимаю пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка проходит именно как п2п перевод),
а многие банки за п2п не берут дополнительную комиссии за пополнение карты, даже при наличие подобных комиссий, вот собственно и интересуюсь вопросом

Пишу с практики. Отправил через tas2u на плативку 10 грн, в итоге получил 5.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  uaprofi написав:в тарифах нашёл только это "2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн"

там нечего не сказано про зачисление п2п переводов на карту (как понимаю пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка проходит именно как п2п перевод),

Та і не вказано, як вони мали надійти, головне, що з іншого банку.

  uaprofi написав:а многие банки за п2п не берут дополнительную комиссии за пополнение карты, даже при наличие подобных комиссий

Можете навести приклад банку, де p2p відміняє комісію картки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2180
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:Можете навести приклад банку, де p2p відміняє комісію картки?

Главное нуна понять, шо это есть именно комис карты.
Ещё комисс карты есть у ЭксИма и Привата. Др. банков больше не знаю с таким западло :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24997
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:17

  clientage написав:
  klug написав:Можете навести приклад банку, де p2p відміняє комісію картки?

Главное нуна понять, шо это есть именно комис карты.
Ещё комисс карты есть у ЭксИма и Привата. Др. банков больше не знаю с таким западло :)


Наверняка ещё есть.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 30.11.12
Подякував: 93 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:20

  Ratatui написав:
  clientage написав:
  klug написав:Можете навести приклад банку, де p2p відміняє комісію картки?

Главное нуна понять, шо это есть именно комис карты.
Ещё комисс карты есть у ЭксИма и Привата. Др. банков больше не знаю с таким западло :)


Наверняка ещё есть.

та это дурость -- по сути брать комисс за услуги стороннего сервиса. Вот не знаю как МПС к этому относится 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24997
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1844184518461847
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, liliya_logical, melkh, Surferlox і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58399)
24.07.2018 21:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.