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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Lost
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:12
Lost
в тарифах нашёл только это "2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн"
там нечего не сказано про зачисление п2п переводов на карту (как понимаю пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка проходит именно как п2п перевод),
а многие банки за п2п не берут дополнительную комиссии за пополнение карты, даже при наличие подобных комиссий, вот собственно и интересуюсь вопросом
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uaprofi
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:14
uaprofi написав:
2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн
Якщо прийде 1 грн то імярек 9 винен буде?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:22
uaprofi написав:Lost
в тарифах нашёл только это "2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн"
там нечего не сказано про зачисление п2п переводов на карту (как понимаю пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка проходит именно как п2п перевод),
а многие банки за п2п не берут дополнительную комиссии за пополнение карты, даже при наличие подобных комиссий, вот собственно и интересуюсь вопросом
Пишу с практики. Отправил через tas2u на плативку 10 грн, в итоге получил 5.
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slasva
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:17
uaprofi написав:
в тарифах нашёл только это "2.2.3. Що надійшли з інших банків
1% мінімум 10 грн"
там нечего не сказано про зачисление п2п переводов на карту (как понимаю пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка
проходит именно как п2п перевод),
Та і не вказано, як вони мали надійти, головне, що з іншого банку.
uaprofi написав:
а многие банки за п2п не берут дополнительную комиссии за пополнение карты, даже при наличие подобных комиссий
Можете навести приклад банку, де p2p відміняє комісію картки?
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klug
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:20
klug написав:
Можете навести приклад банку, де p2p відміняє комісію картки?
Главное нуна понять, шо это есть именно комис карты.
Ещё комисс карты есть у ЭксИма и Привата. Др. банков больше не знаю с таким западло
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clientage
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:17
clientage написав: klug написав:
Можете навести приклад банку, де p2p відміняє комісію картки?
Главное нуна понять, шо это есть именно комис карты.
Ещё комисс карты есть у ЭксИма и Привата. Др. банков больше не знаю с таким западло
Наверняка ещё есть.
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Ratatui
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:20
Ratatui написав: clientage написав: klug написав:
Можете навести приклад банку, де p2p відміняє комісію картки?
Главное нуна понять, шо это есть именно комис карты.
Ещё комисс карты есть у ЭксИма и Привата. Др. банков больше не знаю с таким западло
Наверняка ещё есть.
та это дурость -- по сути брать комисс за услуги стороннего сервиса. Вот не знаю как МПС к этому относится
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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